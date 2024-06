I punti salienti:

L’équipe medica è riuscita a evitare il peggio. Se tutto va secondo i piani, potrò tornare gradualmente al lavoro tra giugno e luglio.

Non intraprenderò alcuna azione legale attiva contro di lui né chiederò danni. Lo perdono. Dopo tutto, è ovvio che era solo il portatore del male e dell’odio politico che un’opposizione concentrata e senza successo politico ha sviluppato in Slovacchia in proporzioni ingestibili.

Ho sempre fatto affidamento sul diritto politico fondamentale di avere un’opinione diversa e sono fondamentalmente in disaccordo con la politica di “una regola per tutti” che alcune grandi democrazie occidentali stanno ora insistentemente perseguendo. Rifiuto l’interferenza negli affari interni di altri Paesi o l’esportazione forzata della democrazia in Paesi che hanno scelto la propria strada.

Il conflitto in Ucraina ha letteralmente santificato il concetto di “unica visione corretta” secondo cui la guerra in Ucraina deve continuare a tutti i costi per indebolire la Federazione Russa. Chiunque non condivida quest’unica opinione vincolante viene immediatamente dichiarato un agente russo. A questo punto, nell’UE non esiste più il diritto a un’opinione diversa e, soprattutto, indipendente.

L’ex opposizione al potere ha ridotto significativamente la capacità di difesa della Slovacchia, saccheggiando letteralmente le forze armate nazionali.

In Slovacchia, il governo poteva fare tutto ciò che voleva. Nel 2020-2023 c’è stato un massiccio abuso del diritto penale per eliminare l’opposizione.

Senza alcuna prova, i membri dell’opposizione sono stati accusati e imprigionati, e ci sono state morti sospette durante la detenzione. Tuttavia, non c’è stata una sola parola di critica da parte dei Paesi dell’UE sulla qualità dello Stato di diritto in Slovacchia.

