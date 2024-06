Ispettorato del lavoro 7 aziende su 10 irregolari

๐—œ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น’๐—œ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—Ÿ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ผ ๐—น๐—ฎ ๐—ด๐˜‚๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ ๐—ฎ๐—ถ ๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ!

Il rapporto sui controlli effettuati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel corso del 2023 conferma quello che diciamo da tempo: c’รจ una vera e propria guerra interna mossa ai lavoratori. Sono state effettuate oltre 110 mila ispezioni, e 7 aziende su 10 sono state trovate non in regola. L’incidenza delle irregolaritร in materia di salute e sicurezza ha raggiunto lโ€™85% dei controlli, mentre continuano le stragi di lavoratori.

Salario minimo, smantellamento del sistema di appalti e subappalti nei servizi pubblici, introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Questi sono i primi tre punti da cui partire per ridare dignitร ai lavoratori!