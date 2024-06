Gli Stati Uniti continuano a sfidare la Risoluzione 2758 dell’ONU sul principio di una sola Cina

Gli Stati Uniti continuano a contestare la Risoluzione 2758 dell’ONU, mentre una delegazione di fornitori di armi visita Taiwan. Questa mossa suscita tensioni con la Cina, che ribadisce il principio di una sola Cina e lancia avvertimenti contro le interferenze straniere. Di seguito la traduzione dell’articolo del Global Times.

Gli Stati Uniti stanno cercando di contestare la Risoluzione 2758 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA). Anche se si tratta solo di un sogno folle, gli Stati Uniti sembrano troppo immersi in questo sogno. Secondo i rapporti dei media taiwanesi, un gruppo di 27 appaltatori della difesa statunitensi è arrivato sull’isola di Taiwan lunedì e parteciperà al “Forum dell’Industria della Difesa Taiwan-USA” giovedì. L’ex comandante delle Forze del Corpo dei Marines degli Stati Uniti nel Pacifico, Steven Rudder, parteciperà alla cerimonia di apertura.

Secondo i rapporti, questa è la prima visita da parte di rappresentanti dei principali fornitori di armi americani, come Lockheed Martin e Raytheon, da quando Lai Ching-te è entrato in carica come leader della regione di Taiwan il 20 maggio. Lockheed Martin e Raytheon sono stati inclusi nella lista degli obiettivi delle contromisure cinesi, annunciata dal Ministero degli Esteri cinese il 22 maggio.

I fornitori di armi americani che visitano la regione di Taiwan mirano solo a colpire le casse di Taiwan. Per i politici statunitensi, esagerare la situazione nello Stretto di Taiwan serve solo a plasmare un’immagine dura nei confronti della Cina continentale e a guadagnare capitale politico. Nonostante la forte insoddisfazione e la ferma opposizione della Cina all’interferenza degli Stati Uniti nella questione di Taiwan e alla palese interferenza negli affari interni della Cina, gli Stati Uniti hanno sempre adottato un doppio gioco sulla questione di Taiwan, ignorando l’opposizione cinese e mettendo in discussione e sfidando la Risoluzione 2758 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Mark Lambert, Coordinatore per la Cina del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ha dichiarato in un recente evento di think tank che la Risoluzione 2758 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite “non riflette un consenso per il principio di una sola Cina“. Alcuni funzionari statunitensi hanno anche indicato che la Risoluzione 2758 “non preclude la partecipazione significativa di Taiwan nel sistema delle Nazioni Unite e in altri forum multilaterali“. Questi argomenti distorcono i fatti, manipolano la storia e calpestano i principi fondamentali del diritto internazionale e delle relazioni internazionali.

Il principio di una sola Cina è formato dalla storia. Da quando il governo della dinastia Qing ha stabilito la prefettura di Taiwan nel 1684, sotto la provincia del Fujian, sono passati 340 anni. Nel 1971, la 26ma sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Risoluzione 2758, che riconosce i rappresentanti del governo della Repubblica Popolare Cinese come i soli rappresentanti legittimi della Cina. La regione di Taiwan fa parte della Cina. La 26ma sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha anche respinto proposte che coinvolgevano “due Cine” e “diritti di rappresentanza duale” presentate da Paesi come gli Stati Uniti, affermando ulteriormente il principio di una sola Cina. La Risoluzione 2758 non lascia spazio a “due Cine” o “una Cina, una Taiwan”.

Il 1º gennaio 1979, Cina e Stati Uniti hanno stabilito relazioni diplomatiche, basate sui tre principi secondo cui gli Stati Uniti avevano interrotto le “relazioni diplomatiche”, abrogato il “trattato di mutua difesa” con le autorità di Taiwan e ritirato le forze militari statunitensi da Taiwan come precondizione. La firma dei tre comunicati congiunti tra Cina e Stati Uniti è vividamente ricordata. Gli Stati Uniti hanno dichiarato al mondo di riconoscere il governo della Repubblica Popolare Cinese come l’unico governo legittimo della Cina, riconosciuto che esiste una sola Cina e che la regione di Taiwan fa parte della Cina. Presidenti come Bill Clinton hanno anche dichiarato pubblicamente e ribadito che gli Stati Uniti non sostengono l’”indipendenza di Taiwan”, non sostengono “una Cina, una Taiwan” o “due Cine”, e non sostengono la rappresentanza della regione di Taiwan nelle organizzazioni internazionali dove è richiesto lo status di Stato.

Negli ultimi anni, Washington ha cercato di sfidare il consenso internazionale sul principio di una sola Cina. Nel maggio 2020, l’allora presidente della Commissione per le Relazioni Estere del Senato Bob Menendez e altri hanno esortato i Paesi membri a sostenere l’ingresso della regione di Taiwan nell’OMS con il pretesto che “le malattie non conoscono confini“. Nell’ottobre 2021, l’allora vice assistente segretario di Stato per gli Affari Asia-Pacifico Rick Waters ha espresso sostegno per la “partecipazione significativa di Taiwan” nel sistema delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti stanno tentando di svuotare e diluire il principio di una sola Cina.

Gli Stati Uniti, per contenere lo sviluppo rapido della Cina, non solo utilizzano guerre commerciali, guerre tecnologiche e altri mezzi, ma giocano anche la “carta Taiwan”. Come grande Paese e membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti dovrebbero dare l’esempio nel rispettare le risoluzioni approvate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il Ministro della Difesa cinese Dong Jun ha lanciato un avvertimento al recente Dialogo di Shangri-La a Singapore, dicendo: “Chiunque osi separare Taiwan dalla Cina finirà solo per autodistruggersi“. Gli Stati Uniti hanno ignorato gli avvertimenti della Cina e continuano a provocare la Cina, alimentando essenzialmente le attività di “indipendenza di Taiwan”. Le intenzioni sinistre degli Stati Uniti stanno portando la regione di Taiwan in una situazione pericolosa.

Giulio Chinappi – World Politics Blog