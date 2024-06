Le elezioni non saranno una passeggiata per il Labour

“Stability is change” è lo slogan insipido di Starmer ma le voci alternative non stanno in silenzio [Steve Howell]

La decisione di Rishi Sunak di indire le elezioni generali sei mesi prima del previsto ha, per usare la metafora più diffusa, tutte le caratteristiche della disperazione per salvare una nave che affonda. Il quinto primo ministro conservatore della Gran Bretagna in 14 anni non è riuscito a ripristinare la credibilità del suo partito dopo che la caotica premiership di Liz Truss ha dato ai laburisti la possibilità di rivendicare il mantello della “stabilità”. Ha già visto 78 dei suoi attuali parlamentari dichiarare che non si candideranno per la rielezione. E molti di quelli che rimarranno candidati rischiano la sconfitta se l’attuale vantaggio dei laburisti, pari a 21 punti, dovesse reggere.

Per Keir Starmer, quindi, la residenza del primo ministro al numero 10 di Downing Street sembra a portata di mano. Ma le acque politiche britanniche sono tutt’altro che calme e la nave che Starmer sta guidando è già stata gravemente danneggiata dalla rotta che ha scelto.

Starmer è stato eletto leader laburista nel 2020 sulla base di 10 impegni che incarnavano gran parte dell’approccio radicale del suo predecessore Jeremy Corbyn. Nei dibattiti sulla leadership, ha persino elogiato Corbyn e lo ha descritto come un amico.

È apparso subito chiaro, tuttavia, che Starmer non aveva alcuna intenzione di onorare quegli impegni. Dopo la sua elezione, è emerso che aveva usato una scappatoia nelle regole del Labour per ritardare la dichiarazione che la maggior parte dei maggiori donatori della sua campagna per la leadership erano ricchi alleati dell’ex leader Tony Blair.

Passo dopo passo, Starmer ha riempito il suo gabinetto ombra di accoliti di Blair e si è sbarazzato senza ritegno della maggior parte delle sue 10 promesse. Sono stati eliminati gli impegni di porre fine all’esternalizzazione del servizio sanitario nazionale e di abolire le tasse universitarie. In un ritorno all’economia “trickle down”, il suo cancelliere ombra, Rachel Reeves, ha abbandonato le tassazioni redistributive e ha detto che qualsiasi somma per espandere i servizi pubblici avrebbe dovuto provenire dalla crescita. Per buona misura, all’inizio dell’anno ha ottenuto l’appoggio di Starmer per tagliare la spesa annuale promessa per il piano di prosperità verde, fiore all’occhiello del Labour, da 28 miliardi di sterline a 4,7 miliardi di sterline.

Il conservatorismo fiscale non si applicherà però al bilancio militare. Il segretario ombra alla Difesa di Starmer, John Healey, afferma che il Labour ha un impegno “incrollabile” nei confronti della NATO e che “spenderà sempre quanto necessario” per gli armamenti. Questo ritorno all’inequivocabile atlantismo di Blair è stato dolorosamente dimostrato dalla riluttanza dei laburisti a sottrarsi al consenso di Washington su Gaza, anche a costo di alienarsi milioni di sostenitori.

La sbandata a destra dei laburisti è tale che tre deputati conservatori hanno “attraversato la strada” per unirsi al partito e sono stati accolti senza il minimo accenno al fatto che abbiano cambiato le loro opinioni su qualsiasi politica. L’editorialista del Times Matthew Parris, deputato conservatore dell’era Thatcher, ha riassunto la situazione sabato, scrivendo che, pur sostenendo Sunak in quanto “Tory per abitudine, disposizione e default”, si tratta di una decisione “marginale” perché i laburisti non hanno offerto “alcuna minaccia mortale a qualsiasi cosa a me cara”.

Dopo aver cercato esplicitamente di posizionare i laburisti come “i veri conservatori”, il verdetto di Parris deve sembrare un momento di arrivo per i vertici di Starmer, la cui strategia elettorale consiste in poco più che convincere gli elettori conservatori che il Labour ha eliminato ogni traccia di corbynismo e garantirà stabilità dopo il caos di Truss.

Ma questo si basa su due presupposti: in primo luogo, che le persone che erano entusiaste di Corbyn – che è ancora visto con favore dal 55% degli elettori laburisti del 2019 – non abbiano nessun altro posto dove andare; e, in secondo luogo, che gli elettori che hanno appoggiato il Labour di Corbyn nel 2017 ma hanno disertato i Tories nel 2019 per “ottenere la Brexit” siano conservatori su altri temi. Nessuno dei due è affidabile. Dietro il vantaggio del Labour nei sondaggi, c’è una cronica mancanza di entusiasmo che potrebbe ostacolare le sue possibilità di ottenere lo smottamento parlamentare previsto dalla maggior parte degli esperti.

Per conquistare i 326 seggi necessari per una maggioranza risicata, il Labour deve mantenere i 205 seggi che detiene attualmente e fare grandi guadagni, in particolare in Scozia, dove è stato praticamente spazzato via nel 2015, e nei 52 seggi del “ red wall” che hanno votato la Brexit e che ha perso in Inghilterra e Galles nel 2019.

Si trattava di un’impresa ardua, dato che la base di sostegno geograficamente concentrata del partito si traduce in un numero proporzionalmente inferiore di seggi nel sistema elettorale britannico “first-past-the-post” (il sistema uninominale secco, è un sistema elettorale a maggioranza relativa in collegi uninominali a turno unico, ndt). Il compito è stato reso ancora più difficile dalle modifiche ai confini che, secondo le stime del sondaggista Colin Rallings, fanno sì che il Labour debba vincere il voto popolare di 13,7 punti per ottenere la maggioranza.

Questo dà a Starmer molto meno spazio per uno slittamento rispetto a quanto suggeriscono i sondaggi attuali. I laburisti hanno iniziato la campagna elettorale al 44%, mentre i conservatori languono al 23%, colpiti duramente dai sostenitori del 2019 che si sono dichiarati indecisi o hanno disertato il Reform UK, il rinnovato partito della Brexit, che al momento è all’11%. Ma Rallings si aspetta che i sostenitori di Reform tornino all’ovile dei conservatori, poiché il sistema elettorale “spinge le persone a tornare in due campi”.

Se questo accadrà o meno, dipenderà in larga misura dall’impatto che il presidente di Reform, Nigel Farage, avrà sul processo politico. Evidentemente colto impreparato da un’elezione anticipata, non si candiderà lui stesso per un seggio parlamentare, ma ha dichiarato che farà campagna elettorale in tutto il Paese “in tutti i modi possibili” prima di dirigersi oltreoceano per sostenere Donald Trump.

Per la sinistra, invece, l’enorme vantaggio del Labour nei sondaggi favorisce l’appello agli elettori a seguire le proprie convinzioni piuttosto che accontentarsi del male minore. L’editorialista del Guardian Owen Jones sostiene che, dato che “i Tories sono fritti”, gli elettori possono “mandare un messaggio ai laburisti senza rischiare di perdere il controllo”. L’editorialista del Guardian Owen Jones sostiene che, dato che “i Tories sono fritti”, gli elettori possono “mandare un messaggio ai laburisti senza rischiare che [i Tories] tornino di soppiatto”. Per sostenere questa tesi, ha lanciato We Deserve Better, una campagna di crowdfunding per sostenere “candidati socialisti, ambientalisti, indipendenti e verdi pro-palestinesi”.

Jones ricorda le recenti elezioni locali in cui i Verdi e gli indipendenti hanno ottenuto quasi lo stesso numero di voti dei laburisti. Tra i fattori in gioco c’è la pessima posizione di Starmer nelle comunità etnicamente diverse, dove – secondo un sondaggio – ha un indice di gradimento netto di meno 31, il più basso mai registrato da un leader laburista dal 1996. Alle elezioni generali, l’alienazione di Starmer nei confronti degli elettori neri e dell’Asia meridionale avrà senza dubbio un impatto sui laburisti, soprattutto perché un’altra campagna di recente formazione, Muslim Vote, sta mobilitando il sostegno per una lista di indipendenti che si sovrappone sostanzialmente a quelle sostenute da We Deserve Better.

E poi c’è il fattore Corbyn. Starmer non è riuscito a ottenere l’espulsione del suo predecessore dal Labour nel 2020, dopo che Corbyn aveva sostenuto che l’antisemitismo nel partito era stato ingigantito dai suoi nemici politici, ma a marzo ha vinto un voto del Comitato centrale laburista per bloccare la sua candidatura sulla base del fatto che le “prospettive elettorali” del Labour sarebbero state “significativamente diminuite” se fosse stato appoggiato.

Corbyn difenderà comunque il seggio di Islington North che detiene dal 1983, sostenuto sia da We Deserve Better che da Muslim Vote, aggiungendo il suo profilo nazionale al gruppo di indipendenti credibili in rapida crescita. A Londra, la lista comprende l’ex deputata laburista Emma Dent Coad a Kensington, la palestinese britannica Leanne Mohamad a Ilford North e l’ex deputato sudafricano Andrew Feinstein, che si candida contro lo stesso Starmer a Holborn e St Pancras. Altrove, i laburisti sono minacciati dai Verdi a Bristol Central, da diversi indipendenti a Birmingham e dal Workers Party di George Galloway non solo nella circoscrizione di Rochdale, attualmente occupata da Galloway, ma anche dall’ex deputato Chris Williamson a Derby North.

È un gruppo eclettico, con più di qualche differenza politica, ma rappresenta una seria sfida per i laburisti e, se non altro, garantirà che i crimini di Israele a Gaza non vengano messi in secondo piano dal consenso Starmer-Sunak sulla questione.

Steve Howell è giornalista e autore di Game Changer: Eight Weeks That Transformed British Politics, un libro sulle elezioni generali del Regno Unito del 2017, durante le quali è stato consigliere del leader laburista Jeremy Corbyn. Ha scritto anche due romanzi, Collateral Damage e Over The Line.