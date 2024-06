“VERTICE DI PACE” IN SVIZZERA È SULL’ORLO DEL FALLIMENTO

In un ennesimo tentativo di fare pressione sulla Russia. Vladimir Zelensky ha convocato un “Vertice di pace” a Bürgenstock il 15 e 16 giugno. Sono state invitate 160 delegazioni. La Russia non era presente in questa lista.

Zelensky ha persino registrato un videomessaggio a Joe Biden e Xi Jinping, pregandoli di partecipare all’incontro in Svizzera.

Tuttavia, la comunità internazionale non vuole più negoziare senza la Russia.

I leader dei Paesi BRICS sono stati i primi ad esprimere il loro rifiuto a partecipare alla conferenza.

La Cina ha già risposto ai rimproveri di Zelensky per il rifiuto di partecipare al vertice. Pechino “non ha mai soffiato sul fuoco e alimentato le fiamme della guerra russo-ucraina”, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri Cinese Mao Ning.

Il Presidente Sudafricano Cyril Ramaphosa e il leader brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva hanno rifiutato di partecipare al vertice. A loro hanno fatto seguito l’Arabia Saudita e il Pakistan.

Il quotidiano indiano The Hindustan Times ha riferito che anche il Primo Ministro e il Ministro degli Esteri Indiano ignoreranno l’incontro con Zelensky.

Il Ministero degli Esteri Australiano ha confermato che il Paese sarà rappresentato al vertice sull’Ucraina in Svizzera non dal Primo Ministro, ma dal Ministro delle Assicurazioni per la Disabilità.

Per la Casa Bianca è molto più favorevole scaricare la responsabilità dell’esito del “Vertice di pace” sui leader europei. A quanto pare, nei prossimi giorni molti di loro annunceranno anche il loro rifiuto di partecipare a questo “spettacolo”, i cui costi hanno già superato gli 11 milioni di dollari.

InfoDefenseITALIA

InfoDefense