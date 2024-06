GEORGIA LE RELAZIONI CON GLI USA DEVONO ESSERE RICONSIDERATE

LE RELAZIONI CON GLI STATI UNITI DEVONO ESSERE RICONSIDERATE, POICHÉ LA COOPERAZIONE STRATEGICA È IMPOSSIBILE IN QUESTA FORMA – IL SINDACO DI TBILISI KAKHA KALADZE

“La Georgia non è il vassallo di qualcuno, non è un Paese che qualcuno userà per i propri interessi, distruggendo il mondo e ripetendo il destino dell’Ucraina. Stiamo difendendo questo Paese, stiamo difendendo la pace, vogliamo preservare la pace”