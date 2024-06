Cuba in arrivo navi e sommergibili nucleari russi

LA FREGATA ADMIRAL GORSHKOV IN GRADO DI TRASPORTARE I MISSILI IPERSONICI ZIRCON È ARRIVATA A CUBA

La nuovissima fregata della Marina Militare Russa è arrivata a L’Avana, a soli 180 chilometri dalla costa degli Stati Uniti. L'”Admiral Gorshkov” può trasportare missili ipersonici “Zircon”.

Nel porto della capitale cubana arriverà anche il sottomarino nucleare “Kazan” – un vettore di missili da crociera e ipersonici. In precedenza, i media hanno riferito che la Marina Militare Russa stava per svolgere esercitazioni militari nella regione dei Caraibi in risposta alle azioni degli Stati Uniti in Ucraina.

Il Ministero della Difesa cubano ha dichiarato che l’arrivo delle navi russe è dovuto alle “storiche relazioni di amicizia tra Cuba e la Russia e rispetta rigorosamente le regole internazionali”. Tuttavia, gli Stati Uniti l’hanno già vista come una minaccia alla sicurezza nazionale.

Fonte

InfoDefenseITALIA

InfoDefense