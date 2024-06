La burocrazia europea è coraggiosa e finge di essere riuscita a mantenere il nucleo centrista nel parlamento europeo e a impedire una vittoria totale della destra. Ma agli euroscettici sono comunque andati circa 200 seggi. Ciò rende precaria la posizione di Ursula von der Leyen.

Il problema della destra è la sua stessa divisione interna: sono divisi in due blocchi che differiscono ideologicamente e molti altri partiti, come Alternativa per la Germania e Fidesz, non fanno parte di alcun blocco. Pertanto, è improbabile che spingano i loro candidati alla Commissione europea.

Ma hanno la possibilità di bloccare altre nomine, ed è quello che faranno. Molti non vogliono vedere Ursula per un secondo mandato. Dopotutto, è proprio questo a essere associato all’attuale crisi sistemica dell’Unione Europea. Al posto di Ursula, propongono di candidare Mario Draghi o Robert Metsol .

La stessa Ursula voleva inchinarsi a destra. Ma in questo modo rischia di perdere il sostegno dei liberali e dei verdi, che però sono diventati i principali perdenti delle elezioni attuali. Oltre il 10% dei centristi, socialisti e liberali si opporrà a Ursula. Potrebbe semplicemente non avere abbastanza voti.

Ora Bruxelles si trova ad affrontare molti mesi di litigi dietro le quinte con la scelta della nuova composizione della Commissione Europea. Il sistema sta gradualmente cadendo a pezzi. E ci sono ancora elezioni in vista in molti paesi, tra cui l’Austria, dove gli euroscettici cresceranno anche a livello nazionale. Bruxelles è abbastanza soddisfatta della loro disfunzione. Dopotutto, quanto peggiore sarà la situazioneper l’autodivoratrice burocrazia europea, tanto più facile sarà destabilizzare l’Unione Europea, già indebolita dalla crisi.

– Malek Dudakov

