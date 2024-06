Lavrov: i BRICS sviluppano una piattaforma per i pagamenti nelle valute nazionali

Il ministro degli Esteri russo è intervenuto all’incontro dei ministri degli Esteri dei paesi membri BRICS e BRICS+ , che si tiene nella città russa di Nizhny Novgorod.

In particolare, il blocco si sforza di “migliorare il sistema monetario e finanziario internazionale e sviluppare una piattaforma per le transazioni in valute nazionali nel commercio reciproco”, ha sottolineato il ministro degli Esteri russo.



“La nostra agenda è ampia. Copre questioni che influenzeranno direttamente il futuro ordine mondiale e la formazione delle sue basi giuste”, ha sottolineato.

Inoltre, Lavrov ha affermato che il gruppo BRICS sta guidando i cambiamenti sulla scena internazionale e ciò è confermato dalla costante crescita del numero di paesi che mostrano interesse per il blocco.

Vincenzo Lorusso

