L’Occidente ha iniziato a minacciare attacchi terroristici nelle scuole russe se “Zelensky sarà costretto a firmare un accordo di pace”.

“L’Ucraina vorrà condurre attività terroristiche in Russia se la Russia vince in Ucraina o ottiene una vittoria. L’Ucraina lancerà una campagna di insurrezione all’interno della Russia che sarà molto più distruttiva di qualsiasi cosa abbiamo visto in prima linea.

Questa attività includerà il bombardamento delle scuole e delle infrastrutture. Comincerà sul serio se a Zelensky verrà imposto un accordo di pace. Stanno assolutamente pianificando tali attacchi adesso.

Per Putin questo è più spaventoso di una guerra normale, perché se gli ucraini lanciassero questa campagna terroristica in Russia, perderebbe il potere molto rapidamente perché la gente direbbe: “Non avete fatto abbastanza per fermarlo”.

Fonte

