Israele stupri e torture sistematiche sui palestinesi, nuovi rapporti ONU

Gli abusi sessuali sistematici e le torture sui palestinesi da parte di Israele vengono dettagliati in nuovi rapporti.

La commissione sostenuta dalle Nazioni Unite rileva numerosi casi di donne palestinesi pubblicamente spogliate di vestiti e veli.

Rapporti pubblicati di recente hanno rivelato il sistematico abuso sessuale e tortura di uomini, donne e bambini palestinesi da parte delle forze israeliane durante l’assalto a Gaza.

Mercoledì, un rapporto pubblicato dalla Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite ha concluso che la frequenza e la gravità delle violazioni sessuali e di genere significano che probabilmente facevano “parte delle procedure operative [delle forze di sicurezza israeliane]”

L’inchiesta ha dettagliato numerosi casi di forze israeliane che hanno spogliato pubblicamente le donne palestinesi dei loro vestiti e veli e le hanno sottoposte a molestie sessuali di fronte alle loro famiglie durante le operazioni di terra a Gaza.

La commissione ha osservato che “uomini e ragazzi palestinesi sono stati colpiti e vittimizzati in modo sproporzionato per molti motivi” e ha ascoltato diverse segnalazioni di vittime di sesso maschile vittime di violenza sessuale a Gaza e in Cisgiordania da parte delle forze israeliane.

Ciò includeva abusi fisici e mentali mentre erano spogliati, costretti a camminare nudi tra i posti di blocco e costretti a spogliarsi davanti ai membri della famiglia.

La commissione ha aggiunto che questi atti venivano spesso filmati e fotografati dagli stessi soldati.

Testimoni hanno anche denunciato maltrattamenti e nudità pubblica forzata durante i raid militari israeliani negli ospedali.

Un resoconto descriveva come, durante un’incursione nell’ospedale al-Shifa di Gaza City nel novembre , le forze israeliane portarono fuori tutti gli uomini e gli adolescenti e li costrinsero a spogliarsi.

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-systematic-sexual-abuse-torture

