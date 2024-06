La proposta di pace di Putin un ultimatum all’Ucraina?

Putin annuncia “oggi facciamo l’ennesima proposta di pace, non per congelare il conflitto ma per chiuderlo definitivamente “. E ha così indicato le condizioni russe per l’apertura di negoziati con l’Ucraina:

▪️Le truppe ucraine devono essere completamente ritirate dalle regioni di Donetsk e Luhansk, dalla regione di Kherson e da Zaporozhye i confini amministrativi.

▪️Non appena inizierà il ritiro vero e proprio delle truppe ucraine e Kiev notificherà l’intenzione di abbandonare l’adesione alla NATO, Mosca ordinerà un cessate il fuoco e l’avvio dei negoziati. Allo stesso tempo, la Russia garantisce il ritiro sicuro e senza ostacoli delle unità e formazioni ucraine.

▪️Gli accordi per una soluzione pacifica devono essere fissati tramite trattati internazionali, naturalmente è prevista anche la revoca delle sanzioni contro la Russia”.

Putin: “Se Kiev e l’Occidente rifiuteranno la nuova proposta di pace, le condizioni successive saranno diverse”.