Francia: nasce il nuovo Fronte popolare

Un nuovo Fronte Popolare. Dall’annuncio di questo nuovo fronte di rottura all’ufficializzazione dell’accordo la sera di giovedì 13 giugno, lo slancio è senza precedenti. In meno di 3 giorni, 31.795 persone hanno aderito alla France insoumise. 12.932 hanno aderito a un gruppo d’azione insoumis per portare il progetto del fronte popolare alla base. Più di 2.500 azioni sono già state registrate sulla piattaforma di Azione Popolare.

Fonte: L’Insoumission

Sia nelle zone rurali che in quelle urbane, i sostenitori, per la maggior parte giovani, si stanno alzando per fare la loro parte nella battaglia decisiva dell’inizio di questo secolo: quella che determinerà la storia politica della Francia, e quindi dell’Europa.

Di fronte al crollo del blocco macronista, i giovani e il blocco popolare si rifiutano di lasciare che l’estrema destra guadagni terreno e prenda il potere. Il popolo si sta organizzando, e a un ritmo senza precedenti. Dalle massicce mobilitazioni giovanili contro l’estrema destra ai volantinaggi e alle assemblee generali che riuniscono centinaia di persone in ogni città, il nuovo Fronte Popolare si sta muovendo. Una dinamica eccezionale, a pochi giorni dalla sua creazione. Tutti coloro che vi aderiscono hanno poche settimane per cambiare tutto: si stanno già schierando per la battaglia. Il nostro articolo.

La creazione del nuovo Fronte Popolare

Lunedì 10 giugno, le varie forze di sinistra del Paese hanno firmato un accordo storico, dando vita al nuovo Fronte Popolare. Si tratta di un impegno a unire le forze per le elezioni parlamentari del 30 giugno e del 7 luglio, sulla base di un programma comune di rottura con il passato e di presentazione di un candidato comune in ogni circoscrizione del Paese. Di fronte alla gravità dell’attuale situazione politica, i leader hanno raccolto la sfida di offrire al popolo francese un’alternativa concreta. “Ora l’Unione. Urgente, forte, chiara”, ha dichiarato Jean-Luc Mélenchon il giorno dopo le elezioni. Ora è un affare fatto.

🔴 URGENT – Communiqué : Une page de l'Histoire de France s'écrit avec le Nouveau Front Populaire !#NouveauFrontPopulaire pic.twitter.com/Et8Gefzv4Z — La France insoumise 🟣 #NouveauFrontPopulaire (@FranceInsoumise) June 13, 2024

“Con il nuovo Fronte Popolare si scrive una nuova pagina della storia francese”, hanno dichiarato i partiti di sinistra giovedì sera 13 giugno. In un comunicato stampa congiunto, hanno confermato l’accordo e il suo programma. “Abbiamo lavorato a un programma politico di rottura con il passato, con proposte concrete e realistiche per i primi 100 giorni di mandato, affinché la vita degli uomini e delle donne francesi possa davvero cambiare”.

Questo nuovo Fronte Popolare non è solo un’alleanza elettorale: va oltre le organizzazioni di partito. Mentre la CGT ha già rilasciato una chiara dichiarazione di sostegno al Fronte Popolare, i partiti hanno seguito il suo esempio: “Stiamo lavorando per allargare questa manifestazione a tutti quei francesi, associazioni, sindacati, partiti politici e personalità coinvolte nel dibattito pubblico che condividono le nostre idee e i nostri orientamenti”. È un fronte ampio e unito, che i cittadini hanno fatto proprio negli ultimi giorni.

Migliaia di cittadini si uniscono al movimento: più di 31.795 si impegnano per LFI

L’ondata di sostegno al nuovo Fronte Popolare è enorme e di dimensioni senza precedenti. Ad oggi, più di 31.795 persone in tutto il Paese hanno aderito ad Action Populaire, la piattaforma di mobilitazione della France insoumise per un Nuovo Fronte Popolare. Si tratta di un aumento rispetto ai 22.121 dei primi due giorni. Di questi, 12.932 si sono già uniti a un gruppo d’azione locale per intraprendere azioni concrete. Un aumento storico in pochi giorni, addirittura superiore a quello delle elezioni presidenziali del 2022.

Senza contare le decine di mobilitazioni in tutto il Paese a partire dalla sera del 9 giugno. Folle enormi di giovani si sono riunite spontaneamente nelle loro città per lottare contro Bardella e l’estrema destra di Macron, principale responsabile dell’ascesa del fascismo. Il loro slogan? La gioventù si fotta il Fronte Nazionale! I giovani chiedono il Fronte Popolare!”. Un messaggio chiaro e limpido, e la pressione popolare necessaria per allargare un fronte popolare antifascista.

In breve, si trattava di un movimento politico popolare che era già stato messo in moto dalla campagna dell’Unione Popolare alle elezioni europee e alle elezioni del 2022.

Sul terreno, le azioni si moltiplicano: 2.575 azioni LFI dal 9 giugno

Dopo l’annuncio dello scioglimento di domenica sera e la creazione del nuovo Fronte Popolare, migliaia di persone sono entrate in azione. In 24 ore sono stati ordinati 3,5 milioni di volantini.

Il sito web di Action Populaire ha elencato 2.575 azioni in tutto il Paese da domenica sera. I militanti, vecchi e nuovi, stanno moltiplicando i mezzi d’azione per convincere la gente: volantinaggio nei mercati, alle uscite delle stazioni della metropolitana e della RER, fuori dai supermercati, porta a porta, affissione di manifesti… A Parigi, giovedì sera, dopo l’annuncio dell’accordo ufficiale, più di 150 cartellonisti di diverse organizzazioni (LFI, CGT, Attac, Jeune Garde, EELV, ecc.) hanno partecipato a una grande campagna di affissione congiunta in tutti gli arrondissement.