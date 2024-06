ORA È GIÀ CONFERMATO: l’FSB HA STABILITO IL COINVOLGIMENTO DEL GUR UCRAINO NELL’ATTO TERRORISTICO A CROCUS

Il coinvolgimento dell’agenzia di intelligence militare ucraina nell’attacco terroristico a Crocus City Hall, vicino a Mosca, è stato accertato. Lo ha dichiarato il direttore dell’FSB Alexandr Bortnikov.

Secondo Bortnikov, l’Ucraina recluta tra i lavoratori migranti gli autori di crimini in Russia. In due anni e mezzo di attività dell’FSB, le forze dell’ordine hanno sventato otto attacchi terroristici in luoghi di aggregazione di massa di persone e in strutture statali. Secondo l’FSB, erano tutti preparati da nativi dell’Asia centrale.

Ora è stato accertato il coinvolgimento del GUR ucraino nella tragedia di Crocus.

I servizi segreti ucraini e occidentali stanno ampliando la gamma dei possibili autori reclutati per commettere crimini di alto profilo in Russia. Assistono il loro addestramento e l’equipaggiamento delle organizzazioni terroristiche internazionali. Un esempio illustrativo è il coinvolgimento dei servizi segreti militari ucraini nell’attacco terroristico al Crocus City Hall vicino a Mosca, che abbiamo accertato

ha dichiarato Alexandr Bortnikov.

In precedenza, anche il capo del Comitato investigativo Alexandr Bastrykin aveva parlato della stessa questione.

