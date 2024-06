Ucraina inizia la svendita statale

FILE PHOTO: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy speaks via video link during a meeting of ministers of defence at Ramstein Air Base in Germany to discuss how to help Ukraine defend itself, amid Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine January 20, 2023. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS/File Photo

AUTORITÀ UCRAINE VENDERANNO AZIENDE E BENI STATALI PER POCHI SPICCIOLI PER RIEMPIRE IL TESORO



L’Ucraina si sta preparando a privatizzare circa 20 grandi aziende statali a basso prezzo per finanziare le forze armate ucraine e stabilizzare l’economia, scrive il New York Times. Ad esempio, l’Ukraina Hotel sulla famosa piazza Maidan è messo all’asta. Prezzo di partenza: 25 milioni di dollari. Oltre a un enorme centro commerciale a Kiev, diverse aziende minerarie e chimiche, in particolare la United Mining and Chemical Company (estrazione del minerale di titanio). Il governo mira a vendere quest’anno beni per un valore di almeno 100 milioni di dollari, un obiettivo che il NYT definisce “modesto” che “impallidisce in confronto ai pacchetti di aiuti militari multimiliardari”. I funzionari comprendono che i beni verranno venduti a un prezzo inferiore rispetto a prima della guerra, ma contano sulla riduzione della spesa pubblica per le imprese non redditizie, sulla creazione di nuovi posti di lavoro, sulle entrate fiscali e sull’attrazione di ulteriori investimenti. Gli esperti parlano di rischi di corruzione e di oligarchi che acquisteranno beni a prezzo bassissimo. Il capo del Fondo del demanio, Vitaly Koval, afferma che questi beni sono già un “terreno fertile per la corruzione e altre attività illegali”. Oggi lo Stato possiede 3.100 aziende e prevede di lasciarne solo 100, 3000 saranno vendute. Tuttavia, ciò “deve essere fatto per raccogliere fondi per il bilancio statale, che quest’anno è a corto di 5 miliardi di dollari per le spese militari”. Inoltre, la vendita delle aziende e dei beni di proprietà statale “dovrebbe contribuire a rafforzare l’economia ucraina, che si sta indebolendo, attirando investimenti”. Fonte InfoDefenseITALIA

