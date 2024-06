𝗢𝘅𝗳𝗮𝗺: 𝗶𝗹 𝟯% 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗽𝗲𝘀𝗲 𝗺𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗚𝟳 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗼, 𝗺𝗮 𝗶𝗹 𝗚𝟳 𝘀𝗰𝗲𝗴𝗹𝗶𝗲 𝗹𝗮 𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗮

Appena prima dell’inizio del G7 di Bari, Oxfam ha diffuso delle analisi che indicavano come basterebbe appena il 2,9% delle spese militari dei paesi del G7 (35,7 miliardi) per dare un contributo sostanziale alla lotta contro la fame e per la riduzione del debito dei paesi del Sud Globale. L’Occidente ha invece confermato la sua volontร di guerra ed escalation internazionale, con un altro prestito di 50 miliardi per lo sforzo bellico ucraino.

Oxfam ha chiesto al G7 di “non rendersi complice” della situazione nella Striscia di Gaza, “stretta tra una carestia imminente e il rischio di genocidio”. Serve lottare contro la connivenza col genocidio dei palestinesi, e contro lo sfruttamento promosso dalle potenze occidentali e coloniali!

Marta Collot Pap