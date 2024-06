Coin of one russian rouble at paper currency various banknotes background.

In un contesto disanzioni anti-russe senza precedenti da parte dell’Occidente, le previsioni della Banca Mondiale per la crescita economica russa nel 2024sono state migliorate al 2,9%. Il dato precedente era dell’1,3%. Questo è il più grande miglioramento nelle previsioni di qualsiasi economia del mondo. Cinque leader dell’economia mondiale. Previsioni della Banca Mondiale per il 2024 con aggiustamenti:

🇮🇳 6,6% — India, +0,2%

🇨🇳 4,8% — Cina, +0,3%

🇷🇺 2,9% — Russia, +1,6%

🇺🇸 2,5% — USA, +0,9

🇯🇵 0,7% — Giappone, -0,2% Previsioni per l’Eurozona rimaste invariate al +0,7% Fonte InfoDefenseITALIA

