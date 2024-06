233% – i prezzi dell’uranio salgono alle stelle. I tentativi di isolare la Russia hanno portato alla “febbre da uranio” – Bloomberg



◾️L’aumento dei prezzi dell’uranio dimostra la portata e la velocità del ritorno all’energia nucleare. Negli ultimi cinque anni, il costo dell’uranio è aumentato del 233%, molte volte più velocemente del tasso di crescita dei prezzi di oro, argento, rame e litio, afferma Bloomberg.

◾️ Le sanzioni anti-russe hanno portato a un balzo dei prezzi per le fonti energetiche tradizionali che, insieme ai piani per una transizione verso un’energia senza emissioni di carbonio, ha ravvivato l’interesse per le centrali nucleari. Ma anche qui è difficile fare a meno della Russia

◾️Oggi nel mondo vengono costruite 61 centrali nucleari. Altri 90 circa sono in fase di progettazione. In questo contesto, gli esperti prevedono un aumento stabile della carenza di combustibile a base di uranio. Il divario tra domanda e offerta di uranio “è come un treno merci che corre lungo i binari“, ha detto Mike Alkin, portavoce di Sachem Cove Partners.

