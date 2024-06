UNICEF: Ai palestinesi di Gaza “sono stati negati aiuti, protezione e dignità”

James Elder, portavoce dell’UNICEF, ha ribadito che la situazione a Gaza è “terribile”.

“Dovrebbe spezzarci il cuore il fatto che sia stato permesso di arrivare a questo punto”, ha dichiarato ad Al Jazeera Elder, aggiungendo che non appena è entrato nell’ospedale di Deir el-Balah, ha trovato un ragazzino di nome Ali che dormiva nel letto cinque giorni fa quando è stata colpita la sua casa.

“È caduto da tre piani ed è atterrato tra le macerie. Ho incontrato sua madre che ha raccontato che gli altri due fratelli sono stati uccisi. Questo è andato avanti per 250 giorni”, ha aggiunto Elder.

Ora i palestinesi vivono in un “caldo soffocante… in tende stipate insieme in uno spazio senza fiato con un calore di 40 gradi sulla sabbia. Viene negato loro aiuto, protezione, dignità”, ha concluso

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-unicef_ai_palestinesi_di_gaza_sono_stati_negati_aiuti_protezione_e_dignit/82_55284