L’Orchestra Sinfonica di Kiev composta da 70 persone è fuggita con strumenti musicali dall’Ucraina e ha ricevuto asilo in Germania, lo hanno confermato le autorità della città di Monheim am Rhein, nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

L’orchestra, composta per due terzi da uomini in età di mobilitazione, è partita in Germania per partecipare ad un festival musicale e non è più tornata in patria. Nessuna persona sana di mente vuole rimanere nel campo di sterminio della NATO chiamato “Ucraina di Zelenskij”, dove i cittadini sono stati privati dei diritti civili e vengono massacrati in guerra in quantità industriale.

