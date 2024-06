Il ruolo dell’industria bellica francese nello sterminio di Gaza

Un reportage investigativo della testata francese no-profit Disclose ha rivelato che la Francia ha approvato la vendita di materiale bellico utilizzato da Israele per bombardare obiettivi civili.

Decine di documenti classificati ottenuti dall’ Osservatorio hanno rivelato che il gruppo Thales, una società francese di informatica, ha recentemente consegnato componenti elettronici utilizzati per costruire i droni armati Hermes 900 di Israele. La Francia possiede una partecipazione del 26% nell’azienda.

Secondo i documenti, l’apparecchiatura in questione è il transponder IFF TSC 4000.

Disclose sostiene che il ministero delle forze armate francesi classifica i transponder come “sistemi di sorveglianza, tracciamento del bersaglio e ricognizione”, che consentono ai droni di evitare il rischio di collisione e di sparare contro aerei amici.

“Almeno otto di questi transponder avrebbero dovuto essere trasportati in Israele tra il dicembre 2023 e la fine di maggio 2024”, riporta Disclose. “Si tratta di diversi mesi dopo i primi bombardamenti aerei. Due transponder sono stati consegnati nel 2024 […] Gli altri sei sarebbero stati bloccati dalla dogana francese”.

Israele ha poi utilizzato questi componenti forniti dalla Francia per colpire obiettivi civili.

Il portale ha citato il capo dello Squadrone 166 di Israele, dove volano i droni d’assalto Hermes 900, che ha ammesso di aver preso di mira un ospedale a Khan Yunis a febbraio, dopo la consegna da parte della Francia dell’attrezzatura di sorveglianza e di rilevamento.

Disclose riferisce che la vendita di questi componenti dimostra la mancanza di trasparenza dello Stato francese in materia di vendita di armi, nonostante le affermazioni contrarie di Parigi.

A febbraio, il ministro francese Sebastien Lecornu aveva dichiarato: “Le attrezzature esportate [in Israele] non comprendono armi in quanto tali, ma componenti di base a cui la commissione interministeriale che autorizza o proibisce le esportazioni di armi, la CIEEMG, presta particolare attenzione a seconda dell’equipaggiamento in cui devono essere integrate”. Il ministro non ha menzionato la vendita di Thales né l’approvazione da parte del governo della consegna di parti utilizzate per la produzione di munizioni per le mitragliatrici israeliane.

Disclose ricorda che la Direzione Generale per le Relazioni Internazionali del Ministero delle Forze Armate ha dichiarato che gli otto transponder TSC 4000 IFF non possono essere “venduti, regalati, affittati o trasformati senza il previo accordo del governo francese”.

Recentemente, la Francia ha revocato il divieto imposto ai produttori di armi israeliani di partecipare all’esposizione internazionale di armi di Parigi questa settimana.

Il Tribunale commerciale di Parigi ha definito il divieto alle aziende israeliane di partecipare a Eurosatory 2024 “discriminatorio e, pertanto, deve cessare”.

Un tribunale francese aveva emanato il divieto due settimane fa a seguito delle pressioni esercitate da gruppi filo-palestinesi per l’invasione di Rafah da parte di Israele. Israele ha poi fatto appello alla sentenza.

Altre potenze occidentali hanno aiutato la flotta di droni di Israele a commettere vari crimini a Gaza. All’inizio di giugno, alcuni resoconti hanno rivelato che Stati Uniti e Regno Unito hanno contribuito al massacro del campo profughi di Nuseirat, fornendo informazioni a Israele per l’operazione

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-il_ruolo_dellindustria_bellica_francese_nello_sterminio_di_gaza/45289_55341