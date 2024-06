Nelle università tedesche è iniziata la caccia alle streghe

Il Ministro dell’Istruzione e della Ricerca Bettina Stark-Watzinger minaccia di tagliare i fondi a professori, insegnanti e personale di ricerca che hanno firmato una lettera di solidarietà con gli studenti dopo che la polizia ha sgomberato con violenza un accampamento pro-palestinese.

Di Jaime Martinez Porro – Mundo Obrero

Brutti tempi per la libertà di opinione, di riunione e di scienza in Germania. Il 7 maggio, 150 studenti si sono accampati in un cortile con accesso alla strada (questo è rilevante) dell’edificio principale della Libera Università di Berlino. Poco dopo, l’ufficio del rettore ha chiamato la polizia e un contingente di 200 persone è arrivato all’università per sciogliere violentemente l’accampamento. La giustificazione del rettorato: “uso illegale delle strutture universitarie”. Il risultato è stato l’arresto di diverse persone, il ferimento di altre (lo spray al peperoncino è stato usato all’interno dei corridoi quando gli studenti sono venuti a manifestare la loro solidarietà), la chiusura degli edifici principali dell’università, l’obbligo per i presidi delle facoltà di andare a casa, il divieto per il personale di ricerca e amministrativo di accedere agli edifici fino a nuovo avviso e la libertà per la polizia di perquisire l’intera università. Come mi ha detto uno dei miei studenti iraniani a lezione la settimana successiva: “Non ho mai visto una cosa del genere nemmeno a Teheran”.

La giustificazione dell’”uso illegale delle strutture universitarie” è solo una misera scusa per coprire il vero contesto. L’accampamento, in un cortile esterno con accesso alla strada, non ha disturbato il normale funzionamento dell’università e, d’altra parte, le occupazioni delle facoltà sono ora un metodo di protesta criminale? Perché il rettorato ha aggiunto che “è stato fatto senza preavviso”. Ricordo i tempi di “Studenti contro Bologna” a Salamanca. Non so nel resto del mondo, ma lì non davamo preavviso quando occupavamo le facoltà o il rettorato.

In sostanza, la Libera Università di Berlino non voleva l’immagine di un accampamento filopalestinese in un cortile universitario e ha reagito inviando la polizia prima che tutte le tende fossero montate. La stampa ha successivamente distorto non solo la giustificazione (assurda) dell’università, ma ha anche iniziato a trasformare una protesta pacifica in un atto di “antisemitismo”, “odio verso Israele” e violenza.

Fortunatamente, questa volta in Germania la risposta del personale universitario è stata energica. Lo stesso giorno è stata pubblicata una lettera che criticava l’azione del rettorato e l’intervento della polizia come un attacco alla libertà di parola e di riunione. Centinaia di persone hanno firmato la lettera, non solo della Libera Università di Berlino, ma anche di molte università tedesche e straniere.

Il 10 maggio il tabloid di destra Bild, di proprietà di Axel Springer, ha pubblicato un titolo a tutta pagina che fa riferimento a questa lettera e ai suoi firmatari: Die Universitäter, un “gioco di parole” tra “università” e “criminale” in tedesco, accompagnato da “odio contro gli ebrei nelle università. I professori sostengono le bande di studenti”. Inoltre, ha pubblicato tredici foto di docenti e ricercatori, oltre ai nomi dei firmatari. Ciò ha avuto conseguenze per alcuni dei firmatari. Ad esempio, una docente palestinese rischia di perdere il suo contratto presso la Libera Università di Berlino ed è ora nel mirino del governo israeliano, che potrebbe impedirle di esercitare il suo diritto umano di tornare nel suo Paese. Di fronte a questo attacco alle università, il Ministro dell’Istruzione e della Scienza, Bettina Stark-Watzinger, in una vergognosa conferenza stampa, non è intervenuto in difesa del personale universitario.

Solo pochi giorni fa è emerso il contrario. Stark-Watzinger ha pensato al ministero di punire i firmatari della lettera tagliando i finanziamenti ai progetti e ai dipartimenti in cui lavorano i firmatari. Si tratta di un’escalation dell’aggressione alle università tedesche e alla libertà di espressione, a cui in questi giorni sta rispondendo un’altra lettera della comunità accademica che chiede le dimissioni di Stark-Watzinger. Ormai sono quasi mille le persone che l’hanno firmata e anche il presidente della Conferenza dei rettori, Walter Rosenthal, si è espresso dicendo che Stark-Watzinger è un attacco alla “libertà della scienza”.

Tuttavia, queste minacce del Ministro Stark-Watzinger, così come della stampa e degli altri media alleati di Axel Springer, hanno un effetto. Se da un lato ci sono sempre più persone che osano parlare, dall’altro c’è anche chi ha paura di esprimersi su qualsiasi questione che possa essere minimamente critica nei confronti di Israele. Posti di lavoro, carriere e finanziamenti sono usati come arma di paura. C’è chi esita a farsi fotografare a una manifestazione o a mettere il proprio nome su una lettera. Si riscrive un post sui social media tre volte, esitando se ritwittare o mettere un like per paura di rappresaglie.

Non è un’esagerazione: il rettore dell’Università Tecnica di Berlino, Geraldine Rauch, è stata di recente sotto i riflettori dei media e della politica per aver messo un like a dei tweet. Uno di questi includeva una foto di una manifestazione in Turchia, in cui veniva fatto un paragone tra Netanyahu e il nazismo. Rauch, nonostante la sua posizione di potere come rettore, ha combattuto una battaglia intransigente per difendere la sua posizione (scusandosi per i suoi “gravi errori”) e, alla fine, è rimasta al suo posto, con il sostegno di Uffa Jensen, il commissario dell’università per l’antisemitismo. Sì, anche Jensen è stato preso di mira come “antisemita” per aver difeso Rauch.

La gamba accademica della narrativa Israele/Palestina e il concetto di “antisemitismo” in Germania non sono una questione secondaria. L’aggressione alle università, ai loro studenti e al personale accademico non è casuale. In molti ambienti universitari si criticano in particolare il concetto di “raison d’état”, la difesa di Israele da parte della Germania, l’uso arbitrario dell’accusa di “antisemitismo” o le argomentazioni giuridiche per cui ciò che sta accadendo a Gaza può essere considerato un genocidio. In Germania, professori e accademici godono ancora di un’aura di rispetto maggiore che in altri Paesi (spesso purtroppo tradotta in classismo), che rende le loro riflessioni particolarmente “pericolose” contro la cultura egemonica. Per questo è fondamentale non abbandonare la rotta, anche se le onde si infrangono di fronte a noi