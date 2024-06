Verso una giusta tassa sui super ricchi. Il Manifesto degli economisti

Foto di Oxfam

In Italia, poco meno di 50.000 persone (0,1% degli italiani più ricchi) hanno ricchezza tre volte superiore a quella di 25 milioni di Italiani poveri. Si tratta di divari di lungo corso, che – come sottolinea Oxfam – oggi superano il livello di guardia e sono dannosi e pericolosi, perché “figli di una partita truccata in cui alla lunga perdono tutti.” Si tratta di disuguaglianze che comunque non sono casuali, ma il risultato delle scelte di politica pubblica che hanno prodotto negli ultimi decenni profondi mutamenti nella distribuzione di risorse tra i cittadini. Disuguaglianze che si possono avviare a superamento, chiedendo di ridistribuire la ricchezza per una società più giusta e solidale.

E proprio Oxfam ha lanciato tempo fa la petizione #LaGrandeRicchezza per chiedere all’Unione Europea l’introduzione di un’imposta europea sui grandi patrimoni (in Europa sono circa 215 mila le firme già raccolte in due mesi per chiedere alla Commissione europea l’istituzione di un’imposta europea sui grandi patrimoni). Una imposta che applicata ad esempio a quei 50 mila italiani più ricchi, con un patrimonio netto al di sopra dei 5,4 milioni di euro, potrebbe produrre risorse fino a 16 miliardi di euro all’anno!

Nel recente G7 presso il “non luogo” chiamato Borgo Egnazia, per la prima volta in cinquant’anni, si è parlato di tassazione dei super-ricchi nella dichiarazione finale. Ed è questo l’unico aspetto positivo del Summit.

“In questi giorni, sottolinea Oxfam Italia, abbiamo seguito il Summit da vicino: ai leader del G7 abbiamo portato le nostre istanze e le richieste delle oltre 70 mila voci che in questi mesi si sono levate con noi per chiedere un cessate il fuoco a Gaza e la fine della spirale di violenza che sta continuando a mietere vite innocenti. Nel comunicato conclusivo del G7, i capi di stato hanno concordato sulla necessità di aumentare le imposte sui più ricchi, seguendo le richieste della maggioranza dei cittadini che chiedono una tassazione personale più equa e progressiva. In molti paesi, infatti, i ricchi versano oggi, in proporzione al reddito o patrimonio, meno imposte rispetto dei contribuenti con redditi più modesti o patrimoni più piccoli. Si tratta di un importante presa d’atto, ma non basta. Per questo i leader del G7 devono ora dar prova del loro pieno sostegno all’adozione di un’agenda internazionale per la tassazione delle persone ultra-ricche, promossa dalla presidenza brasiliana del G20. Questo contribuirebbe a rafforzare l’equità dei sistemi fiscali, ridurre le disuguaglianze e generare risorse cruciali per finanziare i crescenti bisogni sociali e la lotta al cambiamento climatico.”

E, intanto, sono già 154 gli economisti che hanno aderito all’iniziativa lanciata da Oxfam Italia, elaborando anche alcune proposte per una maggiore equità fiscale generale. Il Manifestoredatto e sottoscritto da economiste ed economisti autorevoli spiega gli scopi dell’obiettivo di una Agenda italiana Tax the rich. Una proposta rilanciata anche dal presidente Brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, il quale ha annunciato, allo scorso G7 Finanze, che la porrà sul tavolo del prossimo G20 a Rio de Janeiro. La proposta che Lula porterà al G20 è supportata tecnicamente dall’economista francese Gabriel Zucman, direttore dell’Osservatorio fiscale dell’Ue, il cui recente rapporto ha evidenziato che un’aliquota minima sul patrimonio dei miliardari pari al 2% del loro patrimonio combatterebbe questa evasione e genererebbe quasi 250 miliardi di dollari tassando meno di 3.000 individui. Si potrebbe pensare a un contributo in fondo minimo, ma senza dubbio sarebbe un passo avanti se si pensa che le stime dicono che attualmente i miliardari globali abbiano aliquote fiscali effettive pari allo 0% – 0,5% del loro reddito. Una sproporzione senza pari se si pensa ai prelievi fiscali che un lavoratore trova mensilmente nella sua busta paga.

Il Manifesto affronta innanzitutto il tema dell’aumento dell’equità del sistema fiscale italiano, quindi la garanzia di maggiore sostenibilità alle finanze pubbliche, il reperimento delle risorse necessarie per stimolare una crescita sostenibile ed inclusiva e il supporto a politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Tutto ciò anche attraverso il finanziamento di investimenti nella transizione ecologica giusta, nei beni pubblici essenziali come sanità ed istruzione e nel contrasto all’ampliamento dell’area della vulnerabilità ed esclusione sociale. Nello specifico, il Manifesto propone per il breve periodo l’introduzione di un’imposta progressiva sui grandi patrimoni da applicarsi allo 0,1% più ricco dei cittadini italiani, titolari di patrimoni netti superiori a 5,4 milioni di euro. Una proposta in linea con l’Iniziativa dei Cittadini Europei su cui è in corso la raccolta di firme coordinata da Oxfam Italia attraverso la campagna LaGrandeRicchezza.

C’è poi l’aumento del prelievo sulle grandi successioni e donazioni per ridurre il regime di sostanziale favore sulle risorse ereditate o ricevute in dono, che hanno scarse giustificazioni di merito, contribuiscono a divaricare le opportunità e riducono il dinamismo dell’economia e, infine, l’introduzione di ulteriori scaglioni ed aliquote marginali Irpef per redditi più elevati. Per il medio periodo viene invece previsto l’ampliamento della base imponibile dell’imposta sui redditi delle persone fisiche a tutti i redditi da lavoro e ai redditi da capitale finanziario, con la conseguente abolizione dei regimi sostitutivi. Questo comporterebbe il passaggio a una tassazione personale onnicomprensiva, e assicurerebbe, visto l’elevato grado di concentrazione dei redditi finanziari, una maggiore equità distributiva. Tra le proposte messe in campo anche la revisione del prelievo sui redditi e sui patrimoni immobiliari per aumentarne l’equità verticale e orizzontale. Un punto per il quale l’aggiornamento del catasto, annoso problema del nostro Paese, è dato come precondizione necessaria, perché oggi il valore di mercato degli immobili è, nella media nazionale, di circa 3 volte superiore al valore catastale, con un rapporto più alto in aree ricche del paese e per immobili dal valore di mercato più elevato.

