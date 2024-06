Il Premier cinese Li Qiang visita la Malaysia per i 50 anni di relazioni diplomatiche

Il Premier cinese Li Qiang ha visitato la Malaysia per celebrare il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche e l’Anno dell’Amicizia Cina-Malaysia, rafforzando la cooperazione e promuovendo progetti strategici come l’East Coast Rail Link (ECRL).

Tra il 18 e il 20 giugno, il Premier cinese Li Qiang ha visitato Kuala Lumpur per celebrare il 50° anniversario dell’apertura delle relazioni diplomatiche tra Cina e Malaysia e l’Anno dell’Amicizia Cina-Malaysia. Questa visita ha rappresentato un momento significativo per entrambi i Paesi asiatici, che guardano con speranza e determinazione al futuro delle loro relazioni bilaterali.

Durante il suo discorso principale all’evento celebrativo, Li Qiang ha sottolineato che Cina e Malaysia hanno portato la loro relazione a un nuovo punto di partenza. Secondo il Premier cinese, entrambe le nazioni condividono l’aspirazione di trasmettere questa amicizia alle future generazioni. Questo è in linea con quanto affermato dal Presidente cinese Xi Jinping, che ha descritto Cina e Malaysia come vicini con una lunga storia di amicizia, amici uniti nel cuore e partner impegnati in una cooperazione vantaggiosa per entrambi.

Li ha ricordato che nei 50 anni di relazioni diplomatiche, Cina e Malaysia hanno sempre privilegiato strategie indipendenti, cooperazione win-win, supporto reciproco e affinità culturale. Questa collaborazione ha prodotto esperienze e ispirazioni preziose, considerate beni inestimabili per entrambe le parti.

Quest’anno, designato come l’Anno dell’Amicizia Cina-Malaysia, porta con sé un significato particolare. Li ha evidenziato come il concetto di “amicizia” sia oggi più che mai prezioso. In un mondo spesso caratterizzato da conflitti, egoismi e mancanza di cooperazione, l’importanza di relazioni basate sulla comprensione reciproca e il mutuo rispetto è fondamentale. Li ha sottolineato che il mondo dovrebbe enfatizzare maggiormente la cooperazione vantaggiosa per tutti, abbandonando le logiche di gioco a somma zero e le pratiche arbitrarie.

Durante il suo discorso, Li ha affermato che le celebrazioni dell’Anno dell’Amicizia Cina-Malaysia non sono solo un’opportunità per rafforzare le relazioni bilaterali, ma anche per promuovere lo spirito di amicizia a livello globale. Ha invitato le nazioni di tutto il mondo a unirsi per costruire un futuro migliore e condiviso.

Il Premier cinese ha inoltre ribadito che l’amicizia rimane una caratteristica distintiva delle relazioni Cina-Malaysia, nel passato, nel presente che nel futuro. Ha esortato entrambe le parti a migliorare l’amicizia tradizionale, consolidare la base delle relazioni bilaterali e perseguire una cooperazione ampiamente diffusa nel contesto della costruzione di una comunità Cina-Malaysia con un futuro condiviso.

Il rappresentante del governo di Pechino ha evidenziato l’importanza di sincronizzare le strategie di sviluppo e di ampliare gli interessi comuni per fornire maggiori benefici ai popoli di entrambi i Paesi. Inoltre, ha sottolineato la necessità di approfondire gli scambi e l’apprendimento reciproco per cementare la base dell’affinità tra i popoli e costruire un legame più forte tra le comunità.

Li ha anche parlato dell’importanza di rafforzare la solidarietà e il coordinamento per affrontare insieme le sfide globali, contribuendo alla costruzione di una casa pacifica, sicura, prospera e armoniosa in Asia.

Il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim, presente alla cerimonia, ha sottolineato che l’amicizia tra Malaysia e Cina ha una lunga storia. Ha ricordato che, dalla decisione di stabilire relazioni diplomatiche 50 anni fa, i rapporti tra i due Paesi hanno goduto di uno sviluppo vigoroso, portando enormi benefici ai popoli di entrambe le nazioni. Anwar ha affermato che la Malaysia ha sempre considerato le sue relazioni con la Cina da una prospettiva strategica, riconoscendo che promuovere la cooperazione amichevole con la Cina è nell’interesse fondamentale della Malaysia.

Il capo del governo malese ha espresso il suo supporto per la Belt and Road Initiative proposta dal Presidente Xi, e ha dichiarato la volontà della Malaysia di collaborare con la Cina in vari settori, tra cui commercio, investimenti, economia digitale e protezione ambientale. Ha anche sottolineato l’importanza di progetti chiave come la East Coast Rail Link (ECRL) e il programma “Two Countries, Twin Parks”, mirati a promuovere una nuova era nelle relazioni Malaysia-Cina.

Prima dell’a reception’evento, Li e Anwar hanno visitato una mostra fotografica che commemorava il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Malaysia e si sono scambiati dei regali. In seguito, hanno partecipato alla cerimonia di posa della prima pietra della stazione integrata di Gombak per il progetto ECRL.

Li ha espresso la sua gratitudine ai costruttori di entrambe le parti e ha sottolineato che l’ECRL è un progetto emblematico della cooperazione di alta qualità Belt and Road tra Cina e Malaysia. Ha dichiarato la sua convinzione che, con gli sforzi congiunti di entrambe le parti, la costruzione del progetto sarà di alta qualità, efficiente, sicura e affidabile, rendendo la ferrovia un modello di eccellenza e un esempio di cooperazione Belt and Road.

Anwar ha ribadito che l’ECRL, collegando le coste est e ovest della Malaysia, è di grande importanza per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Ha ringraziato le aziende cinesi e malesi per la loro cooperazione nel portare avanti questo importante progetto e ha espresso fiducia che, grazie agli sforzi congiunti e alla velocità e tecnologia avanzata cinesi, l’ECRL sarà completata al più presto, iniettando un forte impulso allo sviluppo della Malaysia e dei paesi della regione.

La visita del Premier cinese Li Qiang in Malaysia segna dunque un capitolo significativo nelle relazioni tra i due Paesi. Celebrando cinquant’anni di relazioni diplomatiche e l’Anno dell’Amicizia Cina-Malaysia, Pechino e Kuala Lumpur guardano avanti con ottimismo e determinazione per rafforzare ulteriormente la loro collaborazione e costruire un futuro condiviso di pace, prosperità e amicizia.

