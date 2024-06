Soldati dell’unica democrazia del Medio Oriente legano un palestinese al cofano di un blindato

Soldati israeliani legano un palestinese al cofano di un blindato

I soldati israeliani hanno legato un palestinese ferito al cofano di un veicolo militare e lo avrebbero utilizzato come scudo umano per attraversare una zona della Cisgiordania, come si può vedere in un video diventato virale sul web

Nella registrazione fatta da un testimone si può vedere il movimento di due veicoli blindati delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) con l’uomo legato al primo veicolo. All’inizio del video si vede che l’uomo alza la testa, confermando che è vivo.

Allo stesso modo, si vedono due ambulanze della Mezzaluna Rossa cedere il passo ai soldati, che non si fermano per consegnare il ferito

قوات الاحتلال تنكل بشاب فلسطيني في #جنين بربطه على مقدمة آلية عسكرية#حرب_غزة pic.twitter.com/Oor9G1r66N — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2024

Le immagini hanno suscitato indignazione sui social. “Questo è un atto di pura malvagità, il più barbaro e disumanizzante che abbia mai visto”, ha commentato un utente su X. “L’IDF, sparando a un palestinese e legandolo al cofano di un veicolo come trofeo o scudo umano, dimostra ancora una volta di rivaleggiare con gli eserciti più brutali e barbari della storia. L’IDF è malvagio”, ha scritto un altro utente sullo stesso social.

