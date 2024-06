Con Renato Caputo, docente dell’Università popolare Antonio Gramsci, e Pasquale Vecchiarelli, caporedattore del settimanale comunista La città futura, procediamo a uno studio comparato di come un secolo fa, come ai giorni nostri, la sinistra francese reagisce al pericolo fascista unendosi, mentre la sinistra italiana non è in grado di farlo, in quanto continua a dividersi.

https://www.lacittafutura.it/editoriali/le-incredibili-differenze-tra-come-le-sinistre-francesi-e-italiane-reagiscono-al-fascismo