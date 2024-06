Breaking news Golpe in atto in Bolivia

Arce denuncia “mobilitazioni irregolari” di soldati boliviani a La Paz

Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha denunciato mercoledì “mobilitazioni irregolari da parte di alcune unità dell’esercito boliviano”.

In un breve messaggio pubblicato sui social network, ha aggiunto: “La democrazia deve essere rispettata”.

L’ex presidente Evo Morales su X: “Golpe in gestazione”

“Golpe in gestazione. In questo momento il personale delle Forze Armate e i carri armati sono schierati in Plaza Murillo.



Hanno convocato una riunione d’emergenza alle 15:00 presso lo Stato Maggiore dell’Esercito a Miraflores in uniforme da combattimento.



Facciamo appello ai movimenti sociali della campagna e della città per difendere la democrazia“.

L’esercito boliviano entra nel Palazzo del Governo a La Paz

Il presidente boliviano Luis Arce richiama il generale Zúñiga e gli ordina di ritirare le sue truppe.

Xiomara Castro convoca d’urgenza i presidenti della CELAC dopo gli avvenimenti in Bolivia

Il presidente dell’Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, ha invitato i presidenti dei Paesi membri della Comunità degli Stati dell’America Latina e dei Caraibi (Celac) a condannare “con urgenza” i recenti eventi in Bolivia.

“Chiedo con urgenza ai presidenti dei Paesi membri della Celac di condannare il fascismo che oggi attacca la democrazia in Bolivia e di esigere il pieno rispetto del potere civile e della Costituzione”, ha dichiarato Castro, il cui Paese detiene la presidenza pro tempore dell’organismo regionale.

