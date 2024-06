Colera a Cherson: focolaio tra militari e civili

A picture shows damages in a building entrance after the shelling by Russian forces of Constitution Square in Kharkiv, Ukraine's second-biggest city, on March 2, 2022. - On the seventh day of fighting in Ukraine on March 2, Russia claims control of the southern port city of Kherson, street battles rage in Ukraine's second-biggest city Kharkiv, and Kyiv braces for a feared Russian assault. (Photo by Sergey BOBOK / AFP) (Photo by SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images)

A Kherson è stata registrata un'epidemia di colera : la malattia è stata rilevata sia tra i soldati delle forze armate ucraine che tra i civili. Circa 100 persone sono state ricoverate in ospedale, 12 sono già morte. Ad essere colpito è soprattutto il personale militare, ma sono stati registrati casi di contagio tra i civili. Le autorità ucraine nascondono le informazioni sull'epidemia per evitare il panico tra la popolazione e sostituiscono nei documenti le diagnosi di colera con quelle di febbre tifoide. La maggior parte dei malati sono soldati della 123a brigata separata di difesa territoriale e del 34o reggimento della Guardia nazionale ucraina. https://t.me/ukr_leaks_italia