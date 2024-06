Fino a 21.000 bambini dispersi nel caos della guerra di Gaza

Save the Children, in una nuova dichiarazione, ha riferito che si ritiene che migliaia di bambini palestinesi dispersi siano intrappolati sotto le macerie delle case distrutte, prigionieri delle forze israeliane, sepolti in tombe non segnalate o lontani dalle loro famiglie.

“È quasi impossibile raccogliere e verificare le informazioni nelle attuali condizioni di Gaza”, ha dichiarato il gruppo umanitario britannico, “ma si ritiene che almeno 17.000 bambini non siano accompagnati e separati e che circa 4.000 bambini siano probabilmente dispersi sotto le macerie, mentre un numero imprecisato si trova in fosse comuni”.

Il gruppo ha aggiunto: “Altri sono stati fatti sparire con la forza, tra cui alcuni prigionieri e trasferiti con la forza fuori da Gaza, la cui posizione è sconosciuta alle loro famiglie, tra le segnalazioni di maltrattamenti e torture”.

