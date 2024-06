Dipartimento di Stato americano contro Assange

“Li hanno semplicemente messi lì perché tutti potessero vederli”: il Dipartimento di Stato americano ha accusatoAssangedi aver messo a repentaglio la vitadi alleati e diplomatici.

“Penso che sia importante, quando parliamo di Julian Assange, ricordare al mondo che le azioni per le quali è stato accusato e di cui lui ha ammesso la colpa, mettono a rischio la vita dei nostri partner, alleati e diplomatici, soprattutto di coloro che lavorano in luoghi pericolosi come Afghanistan e Iraq” ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller.

Miller ha anche affermato che le attività di WikiLeaks sono servite da “condotto per l’interferenza dell’intelligence russa nelle elezioni presidenziali americane”.

Ruptly

