Fest8lina 2024 “La riscossa multipopolare” 4-7 luglio

Cari lettori di AFV vi invitiamo a partecipare alla festa organizzata dai compagni di ottolina.tv per conoscere e sostenere il progetto.

100 dibattiti, 120 relatori, oltre 200 volontari e migliaia di persone in arrivo da ogni angolo del paese

a partire dal 4 luglio, per 4 giorni, la minuscola frazione di Putignano, alla periferia di Pisa, si trasformerà nella capitale italiana della controinformazione e del pensiero critico

l’occasione è la quarta edizione di fest8lina, la festa nazionale di OttolinaTV, che quest’anno è anche, se non sopratutto, la festa di MULTIPOPOLARE, la neonata associazione degli amici di OttolinaTV che nel giro di pochissime settimane ha già girato mezzo paese ed ha stabilito un piccolo nucleo locale in oltre 20 capoluoghi di provincia

fare un rapido riassunto dei temi che verranno affrontati è piuttosto complicato, perché la quantità di ospiti e di appuntamenti è decisamente imponente

giusto per fare qualche accenno, ovviamente, una bella fetta sarà dedicata a guerra e geopolitica, con gli interventi di stefano orsi, manlio dinucci, francesco dall’aglio, giacomo gabellini, alberto fazolo, elena basile, sara reginella e molti altri

parleremo poi di economia, di austerità e del grande schema ponzi della bolla finanziaria a stelle e strisce con, tra gli altri, clara mattei, alessandro volpi, marco veronesi passarella

affronteremo il tema dell’informazione, tra propaganda, censura e come contrastarli con gli amici de La Fionda, de L’Indipendente e direttamente dalla Germania anche gli amici di Junge Welt

ovviamente daremo ampio spazio al genocidio di Gaza e alla mobilitazione pro palestina che ha letteralmente invaso strade e piazze dei 5 continenti, ascoltando le testimonianze dei protagonisti delle acampade nelle università, e dei promotori delle varie iniziative di boicottaggio contro il regime criminale di Tel Aviv

e poi ancora parleremo di assalto al welfare, di crisi della democrazia, di distopie tecnologiche, e di come è possibile organizzarsi dal basso per dare battaglia davvero contro tutte le derive che lo stadio terminale dell’imperialismo neoliberista si porta dietro

OttolinaTV e Multipopolare sono due realtà molto piccole, che in modo più che palese non sono minimamente in grado di dare una risposta concreta ai problemi giganteschi che dobbiamo affrontare in questa fase, come sottolinea sempre il presidente cinese Xi Jinping, “di cambiamenti mai visti in 100 anni”

con questa iniziativa abbiamo voluto rischiare il tutto per tutto per lanciare un segnale molto chiaro, e cioè che al netto di tutte le differenze e di tutte le specificità siamo perfettamente in grado di sederci tutti attorno a un tavolo e discutere in modo costruttivo di tutte le partite più scottanti attualmente in corso, e che tutti assieme possiamo davvero riuscire a dare voce al 99% e lanciare la nostra sfida al pensiero unico e alla propaganda del partito unico della guerra e degli affari

per farlo però abbiamo bisogno della partecipazione attiva di tutte e di tutti

quindi mettete da parte gli impegni e le incombenze, e raggiungeteci il 4 luglio a Pisa, per fare tutti insieme un altro decisivo passo verso LA RISCOSSA MULTIPOPOLARE