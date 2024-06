ESTABLISHMENT NEL PANICO DOPO IL DISASTRO DI BIDEN NEL DIBATTITO

Ecco alcuni titoli delle principali testate:

Politico: “Democratici in allarme per la performance di Biden nel dibattito: “Biden è finito”.

Washington Post: “I democratici si lasciano prendere dal panico per l’andamento del dibattito di Biden. Dubbi sul suo futuro”.

Associated Press: “La performance di Biden nel dibattito suscita il panico democratico sulla sua capacità di guidare il partito contro Trump”.

Financial Times: “Democratici nel panico dopo che Biden inciampa in un dibattito con Trump dai toni molto accesi”.

NBC: “Balbettante” e “rauco”: la performance di Biden nel dibattito manda i democratici nel panico”

The Hill: “I democratici pensano sia venuto il momento di chiedere a Biden di farsi da parte, dopo il ‘panico’ generato dal dibattito”.

