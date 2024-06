INFLAZIONE IN AUMENTO NEGLI USA: GLI AMERICANI STRINGONO LA CINGHIA

– Financial Times

▪️Dalla panetteria al bancone dei latticini, dal bancone della carne al congelatore dei gelati, l’impennata dei prezzi dei prodotti alimentari ha portato a una realtà inaspettata: gli americani acquistano sempre meno cibo nei negozi, affermail british Financial Times.

“L’aumento dei prezzi significa dimensioni inferiori del paniere e un numero maggiore di consumatori che cercano di eliminare articoli che considerano non essenziali”,

ha affermato la società di ricerca NielsenIQ.

▪️Adeguato all’inflazione, gli americani hanno speso in media il 3,1% in meno per il cibo a casa rispetto al 2022. Gli scanner POS dei negozi statunitensi hanno scansionato 248 miliardi di articoli negli ultimi 12 mesi, 3 miliardi in meno rispetto all’anno precedente e 20 miliardi in meno rispetto all’anno terminato a giugno 2020.

▪️La spesa nei ristoranti è al livello più basso degli ultimi sette mesi e le visite dei clienti sono diminuite per 13 mesi consecutivi.

▪️Secondo un sondaggio McKinsey, più di tre quarti dei consumatori citano i prezzi come motivo principale per cui acquistano meno prodotti, conclude il Financial Times.

