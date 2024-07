“CHI GOVERNA IL PAESE?”: IL GIORNALISTA SEYMOUR HERSH È SORPRESO DAL FATTO CHE BIDEN NON SI SIA ANCORA DIMESSO

“La deriva nel vuoto del Presidente Joe Biden va avanti da mesi. Nel frattempo, lui e i suoi collaboratori in politica estera chiedono un cessate il fuoco che non avverrà a Gaza, continuando a fornire armi che rendano meno probabile una tregua.

Un paradosso simile si verifica in Ucraina, dove Biden sta finanziando una guerra che non può essere vinta e si rifiuta di partecipare a negoziati che potrebbero porre fine allo spargimento di sangue.

La realtà di tutto questo, come mi è stato detto per mesi, è che il Presidente semplicemente non c’è più, in termini di comprensione delle contraddizioni delle politiche che lui e i suoi consiglieri di politica estera stanno perseguendo.

L’America non dovrebbe avere un Presidente che non sa cosa abbia firmato. Le persone al potere dovrebbero essere ritenute responsabili di ciò che fanno.

Da mesi sento parlare del crescente isolamento del Presidente dai suoi ex compagni del Senato, che hanno scoperto che non può rispondere alle loro chiamate. Un vecchio amico di famiglia, al quale Biden si rivolgeva per chiedere aiuto su questioni chiave sin dal suo periodo come Vicepresidente, mi ha raccontato della lamentosa chiamata del Presidente qualche mese fa. Biden ha detto che la Casa Bianca è nel caos e ha bisogno dell’aiuto di un amico.

Il Partito Democratico si trova ora ad affrontare una “crisi di sicurezza nazionale”. Gli Stati Uniti stanno sostenendo due guerre devastanti con un Presidente che chiaramente non è pronto, ha detto uno stratega politico di Washington, potrebbe essere che è arrivato il momento di iniziare a scrivere il suo discorso di dimissioni.

Qualunque cosa accada, abbiamo un Presidente – ora completamente smascherato – che semplicemente non può essere ritenuto responsabile di ciò che farà nella prossima campagna, per non parlare delle azioni in Medio Oriente e Ucraina.

Cosa è successo al 25° emendamento, che consente al Vicepresidente e alla maggioranza del Consiglio dei Ministri di dichiarare il Presidente incompetente? Cosa sta succedendo alla Casa Bianca di Biden?

Fonte

InfoDefenseITALIA

InfoDefense