Solidarietà a Andrea Ferroni, segretario PRC di Perugia

Solidarietà all’amico e compagno Andrea Ferroni, segretario PRC di #Perugia, oggetto di una campagna di criminalizzazione da parte della destra. Andrea merita una medaglia per essere andato in Donbass durante la guerra civile e un’altra per aver proposto la candidatura di Vittoria Ferdinandi che ha liberato Perugia dalle destre.

Segnaliamo ai giornalisti di destra guerrafondai che se vogliono scrivere la biografia di Andrea, che è stato coordinatore dei Giovani Comunisti, possono anche ricordare l’incontro con Papa Francesco https://www.repubblica.it/politica/2021/10/29/news/i_giovani_comunisti_ricevuti_dal_papa_ci_ha_detto_di_andare_avanti_-324218742/ e soprattutto anni di impegno con le Brigate di Solidarietà Attiva a partire dal soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto a L’Aquila e poi nella sua regione e in tanti altri luoghi.

Le accuse di terrorismo (per aver distribuito giocattoli ai bimbi negli orfanotrofi?) e la richiesta di estradizione da parte del governo ucraino contro Andrea e la nostra compagna Eleonora Forenza, allora eurodeputata, dimostrano la natura inquietante di quel regime nazionalista (allora c’era Presidente Poroshenko) che nel 2017 era già in guerra contro le popolazioni del Donbass.

La destra italiana è riuscita a essere filo Putin e a fargli la guerra.

Noi siamo sempre stati per la pace e il riconoscimento del diritto di autodeterminazione dei popoli. Ricordiamo che il sostegno alla sollevazione del Donbass fu espresso anche da oppositori di Putin come Boris Kagarlitsky oggi in carcere per il suo no alla guerra. Se i politici italiani e europei fossero andati in Donbass avrebbero potuto lavorare per evitare il conflitto in corso.

Siamo orgogliosi di avere nel nostro partito compagni generosi come Andrea.

Maurizio Acerbo prc