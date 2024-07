Xi Jinping: “Portare avanti i Cinque Principi di Coesistenza Pacifica e costruire insieme una comunità con un futuro condiviso per l’umanità”

Il 28 giugno, la Cina ha tenuto le celebrazioni per i 70 anni dalla formulazione dei Cinque Principi di Coesistenza Pacifica, citati per la prima volta negli Accordi sino-indiani dell’aprile 1954. Successivamente, i Cinque Principi sono diventati parte integrante della linea di politica estera di Pechino. Di seguito la traduzione del discorso tenuto da Xi Jinping per l’occasione.

Distinti Ospiti,

Inviati Diplomatici,

Signore e Signori,

Amici,

Settant’anni fa, i Cinque Principi di Coesistenza Pacifica furono ufficialmente inaugurati. Fu un risultato rivoluzionario ed epocale nella storia delle relazioni internazionali. Oggi ci riuniamo qui per commemorare il loro 70° anniversario con lo scopo di portare avanti questi principi nelle nuove circostanze, costruendo insieme una comunità con un futuro condiviso per l’umanità e fornendo una potente forza motrice per il progresso umano.

Innanzi tutto, a nome del governo e del popolo cinese e a mio nome personale, permettetemi di estendere un caloroso benvenuto a tutti i distinti ospiti e amici presenti qui!

Nel corso della storia moderna della società umana, gestire bene le relazioni tra gli Stati, mantenere congiuntamente la pace e la tranquillità mondiali e promuovere lo sviluppo e il progresso dell’umanità sono sempre stati grandi argomenti nelle menti di tutte le nazioni.

I Cinque Principi di Coesistenza Pacifica hanno risposto all’appello dei tempi, e la loro inaugurazione ha rappresentato uno sviluppo storico inevitabile. Sulla scia della Seconda Guerra Mondiale, i movimenti di indipendenza nazionale e di liberazione si diffusero in tutto il mondo, e il sistema coloniale in tutto il mondo crollò e collassò. Allo stesso tempo, il mondo era oscurato dalle nubi oscure della Guerra Fredda e minacciato dai clamori dilaganti secondo cui “la forza è diritto”. I Paesi di nuova indipendenza aspiravano a salvaguardare la propria sovranità e a far crescere la propria economia nazionale. La Nuova Cina seguì il principio dell’indipendenza, cercò attivamente la coesistenza pacifica con tutti i Paesi e si adoperò per migliorare il suo ambiente esterno, soprattutto nel suo vicinato. In questo contesto, la leadership cinese specificò per la prima volta nella loro interezza i Cinque Principi, vale a dire, il rispetto reciproco per la sovranità e l’integrità territoriale, la non aggressione reciproca, la non interferenza reciproca negli affari interni dell’altro, l’uguaglianza e il reciproco vantaggio, e la coesistenza pacifica. Essi furono inclusi nelle dichiarazioni congiunte Cina-India e Cina-Myanmar, che chiedevano congiuntamente di farne norme fondamentali per le relazioni tra Stati.

I Cinque Principi di Coesistenza Pacifica sono nati in Asia, ma sono rapidamente saliti sul palcoscenico mondiale. Nel 1955, più di 20 Paesi asiatici e africani parteciparono alla Conferenza di Bandung. Essi proposero dieci principi per gestire le relazioni tra Stati sulla base dei Cinque Principi, e sostennero lo spirito di Bandung di solidarietà, amicizia e cooperazione. Il Movimento dei Paesi Non Allineati che sorse negli anni ’60 adottò i Cinque Principi come principi guida. La Dichiarazione sui Principi di Diritto Internazionale adottata alla 25ª Sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1970 e la Dichiarazione sull’Instaurazione del Nuovo Ordine Economico Internazionale adottata alla Sesta Sessione Speciale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1974 sostenevano entrambe i Cinque Principi. Con la loro inclusione in importanti documenti internazionali, i Cinque Principi sono stati ampiamente riconosciuti e osservati dalla comunità internazionale.

Negli ultimi 70 anni, i Cinque Principi di Coesistenza Pacifica hanno superato il tempo e lo spazio e hanno superato le distanze, mostrando una robusta resilienza e un’eterna rilevanza. Sono diventati norme fondamentali aperte, inclusive e universalmente applicabili per le relazioni internazionali e principi fondamentali del diritto internazionale. Hanno dato contributi storici indelebili alla causa del progresso umano.

Primo, i Cinque Principi di Coesistenza Pacifica hanno fissato un punto di riferimento storico per le relazioni internazionali e il diritto internazionale. Essi si conformano pienamente con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, con l’evoluzione delle relazioni internazionali dei nostri tempi, e con gli interessi fondamentali di tutte le nazioni. Inoltre, sottolineano l’importanza della reciprocità e dell’uguaglianza nella gestione delle relazioni tra Stati, mettendo così in evidenza l’essenza del diritto internazionale, cioè l’interconnessione dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità di tutti i Paesi. I Cinque Principi forniscono un insieme completo di norme fondamentali per la coesistenza pacifica tra Paesi nei domini politico, securitario, economico e diplomatico. Costituiscono un codice di condotta chiaro ed efficace per tutti i Paesi nel promuovere lo spirito del diritto internazionale e trovare il giusto modo di convivere.

Secondo, i Cinque Principi di Coesistenza Pacifica sono serviti come guida principale per l’instaurazione e lo sviluppo delle relazioni tra Paesi con diversi sistemi sociali. Seguendo i Cinque Principi, anche Paesi che differiscono tra loro per sistema sociale, ideologia, storia, cultura, fede, stadio di sviluppo e dimensioni possono costruire una relazione di fiducia reciproca, amicizia e cooperazione. I Cinque Principi offrono un nuovo percorso verso la risoluzione pacifica delle questioni storiche e delle dispute internazionali, superando mentalità obsolete, ristrette, antagoniste e conflittuali come la politica dei blocchi e le sfere d’influenza.

Terzo, i Cinque Principi di Coesistenza Pacifica sono stati una potente forza di unione dietro gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo per perseguire la cooperazione e l’auto-rafforzamento attraverso l’unità. Essi riflettono i pensieri profondi dei Paesi in via di sviluppo riguardo al miglioramento del loro futuro e alla riforma e al progresso. Ispirati e incoraggiati dai Cinque Principi, sempre più Paesi in Asia, Africa e America Latina hanno espresso e esteso il sostegno reciproco, si sono opposti all’interferenza straniera e hanno intrapreso un percorso di sviluppo indipendente. I Cinque Principi hanno anche rafforzato la cooperazione Sud-Sud, e migliorato e ulteriormente sviluppato le relazioni Nord-Sud.

Quarto, i Cinque Principi di Coesistenza Pacifica hanno portato saggezza storica alla riforma e al miglioramento dell’ordine internazionale. I Cinque Principi sono stati avviati con lo scopo di proteggere gli interessi e le aspirazioni dei Paesi piccoli e deboli dalla politica di potere. Si oppongono categoricamente all’imperialismo, al colonialismo e all’egemonismo, e rifiutano le pratiche bellicose e prepotenti della legge della giungla. Hanno posto un’importante base intellettuale per un ordine internazionale più giusto ed equo.

Dopo aver percorso un viaggio straordinario di 70 anni, i Cinque Principi di Coesistenza Pacifica sono un patrimonio comune della comunità internazionale da valorizzare, ereditare e promuovere ulteriormente. In questo momento, ricordo con profonda ammirazione i leader della vecchia generazione che hanno avviato congiuntamente i Cinque Principi. Desidero anche rendere omaggio ai visionari di tutti i Paesi che hanno promosso i Cinque Principi con perseveranza nel corso degli anni!

Signore e Signori,

Amici,

Il testimone della storia viene passato di generazione in generazione, e la causa del progresso umano avanza di era in era mentre l’umanità cerca risposte alle domande dei tempi. Settant’anni fa, i nostri antenati, che hanno vissuto il flagello delle guerre calde e il confronto della Guerra Fredda, conclusero che i Cinque Principi di Coesistenza Pacifica erano il modo cruciale per salvaguardare la pace e la sovranità. Questa risposta ha superato la prova delle vicissitudini internazionali, ed è diventata più attraente piuttosto che obsoleta. Settant’anni dopo oggi, sfidata dalla domanda storica di “che tipo di mondo costruire e come costruirlo”, la Cina ha risposto all’appello dei tempi proponendo una comunità con un futuro condiviso per l’umanità. Oggi, questa iniziativa cinese è diventata un consenso internazionale. La bella visione è stata trasformata in azioni produttive. Essa sta portando il mondo verso un futuro luminoso di pace, sicurezza, prosperità e progresso.

La Visione di Costruire una Comunità con un Futuro Condiviso per l’Umanità porta avanti lo stesso spirito dei Cinque Principi di Coesistenza Pacifica. Entrambi sono radicati nei valori tradizionali cinesi come “Sii gentile con il tuo vicino“, “Cerca l’armonia attraverso l’integrità” e “Promuovi l’armonia tra tutte le nazioni“. Entrambi testimoniano i principi diplomatici della Cina di fiducia in sé stessi, autosufficienza, giustizia, protezione dei più svantaggiati e benevolenza. Entrambi dimostrano l’ampia visione del Partito Comunista Cinese di contribuire di più all’umanità. Entrambi manifestano la ferma determinazione della Cina a seguire il percorso dello sviluppo pacifico. La Visione di Costruire una Comunità con un Futuro Condiviso per l’Umanità è la mossa più efficace per sostenere, promuovere e aggiornare i Cinque Principi di Coesistenza Pacifica nelle nuove circostanze.

La Visione cattura la realtà che tutti i Paesi hanno un futuro condiviso e interessi intrecciati, e stabilisce un nuovo modello di uguaglianza e coesistenza per le relazioni internazionali. La Cina crede che tutti i Paesi, indipendentemente dalle loro dimensioni, forza e ricchezza, siano membri uguali della comunità internazionale. Hanno interessi comuni, diritti comuni e responsabilità comuni negli affari internazionali. Tutti i Paesi dovrebbero unirsi per superare le sfide, raggiungere la prosperità condivisa, costruire un mondo aperto, inclusivo, pulito e bello di pace duratura, sicurezza universale e prosperità condivisa, e realizzare la coesistenza pacifica con maggiore sicurezza e prosperità per l’umanità.

La Visione risponde alla tendenza prevalente nel mondo di pace, sviluppo, cooperazione e vantaggi reciproci, e apre nuove prospettive per la pace e il progresso. La Cina invita tutti i Paesi a tenere presente il futuro dell’umanità e il benessere dei popoli, e a sostenere il loro impegno essenziale per l’uguaglianza, il reciproco beneficio e la coesistenza pacifica. Dovremmo tutti sostenere i valori comuni dell’umanità, promuovere una governance globale che preveda ampie consultazioni e contributi congiunti per vantaggi condivisi, e coltivare un nuovo tipo di relazioni internazionali. Dovremmo tutti lavorare insieme per attuare l’Iniziativa per lo Sviluppo Globale, l’Iniziativa per la Sicurezza Globale e l’Iniziativa per la Civiltà Globale, avanzare la cooperazione di alta qualità della Belt and Road, e offrire più benefici a tutti i popoli.

La Visione tiene il passo con la tendenza storica verso la multipolarità e la globalizzazione economica, e ispira nuovi modi per raggiungere lo sviluppo e la sicurezza. La Cina ha lavorato insieme a tutte le parti per adottare misure profonde e reali per costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità. Abbiamo insieme permesso alla Visione di realizzare risultati storici, espandendosi da bilaterale a multilaterale, regionale a globale, sviluppo a sicurezza e cooperazione a governance. Questo ha guidato e potenziato gli sforzi per un mondo multipolare uguale e ordinato e una globalizzazione economica universalmente benefica e inclusiva. Ha offerto alla comunità internazionale ampie prospettive di pace e stabilità, e presentato al mondo più prosperità e sviluppo.

Guardando al passato e al futuro in questo momento critico della storia, crediamo che la nostra esplorazione per il miglioramento della civiltà umana non finirà, e i nostri sforzi per un mondo migliore non finiranno. Indipendentemente da come evolverà il mondo, un fatto di base non cambierà. Nell’universo c’è un solo Pianeta Terra, e tutta l’umanità ha una casa comune. Il nostro futuro condiviso dipende dalla Terra. Dobbiamo prenderci cura di essa, e lasciare una Terra felice per le nostre future generazioni.

Il futuro ci chiama con speranza, e le sfide devono essere affrontate. In questo momento storico in cui l’umanità deve scegliere tra pace e guerra, prosperità e recessione, unità e confronto, dobbiamo sostenere più che mai l’essenza dei Cinque Principi di Coesistenza Pacifica, e dobbiamo sempre lottare instancabilmente per il nobile obiettivo di costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità.

Dobbiamo sostenere il principio dell’uguaglianza sovrana. I Cinque Principi di Coesistenza Pacifica si concentrano sul principio dell’uguaglianza sovrana. E su questa base, promuovono diritti uguali, opportunità uguali e norme uguali per ogni Paese. Rifiutano che il grande sottometta il piccolo, che il forte prevarichi sul debole e che il ricco sfrutti il povero. Un mondo multipolare uguale e ordinato significa che ogni Paese può trovare il proprio posto in un sistema multipolare e svolgere il proprio ruolo secondo il diritto internazionale, in modo che il processo di multipolarizzazione sia stabile e costruttivo nel complesso.

Dobbiamo cementare le basi del rispetto reciproco. I Paesi devono fare dell’uguaglianza, del rispetto reciproco e della fiducia reciproca le regole fondamentali d’ingaggio. Dovrebbero mostrare rispetto per le diverse tradizioni storiche e culturali e per i diversi stadi di sviluppo, per gli interessi fondamentali e le principali preoccupazioni degli altri, e per i percorsi di sviluppo e i sistemi scelti autonomamente dai popoli di tutti i Paesi. Dobbiamo congiuntamente sostenere la “regola d’oro” della non interferenza, e opporci congiuntamente agli atti di imporre la propria volontà agli altri, fomentare il confronto tra blocchi, creare piccole cerchie e costringere gli altri a prendere posizione.

Dobbiamo trasformare la visione di pace e sicurezza in realtà. Il passato e il presente ci hanno illuminato sul fatto che tutti i Paesi devono assumersi la responsabilità comune per la pace, e impegnarsi per un percorso di sviluppo pacifico. Devono lavorare insieme per cercare la pace, salvaguardare la pace e godere della pace. Nel mondo interdipendente di oggi, la sicurezza assoluta e la sicurezza esclusiva non sono semplicemente fattibili. L’Iniziativa per la Sicurezza Globale proposta dalla Cina mira a promuovere la visione di sicurezza comune, comprensiva, cooperativa e sostenibile. Si sforza di raggiungere lo sviluppo e la sicurezza attraverso la cooperazione, e di mettere in atto un’architettura di sicurezza più equilibrata, efficace e sostenibile.

Dobbiamo unire tutte le forze per raggiungere la prosperità. Un antico filosofo cinese osservava: “I benevoli trattano gli altri con amore, e i saggi condividono con gli altri i benefici“. Come dice un detto latinoamericano: “L’unico modo per essere proficuamente nazionali è essere generosamente universali“. Un proverbio arabo dice: “Con l’unità, il fuoco cresce; senza unità, il fuoco si spegne“. Nell’era della globalizzazione economica, ciò che serve non sono fossati di divisione ma ponti di comunicazione, non cortine di ferro di confronto ma autostrade di cooperazione. La Cina ha sostenuto una globalizzazione economica universalmente benefica e inclusiva, promuovendo la cooperazione di alta qualità della Belt and Road e sforzandosi di realizzare l’Iniziativa per lo Sviluppo Globale. Il nostro obiettivo è beneficiare tutti con l’opportunità di sviluppo, diversificare i percorsi di sviluppo, aiutare tutte le nazioni a condividere i frutti dello sviluppo, incoraggiare lo sviluppo comune e la prosperità per tutti i Paesi nel villaggio globale, e trasformare il vantaggio reciproco in un consenso solido.

Dobbiamo impegnarci per l’equità e la giustizia. Senza di esse, la politica di potere sarà l’ordine del giorno, e i deboli saranno alla mercé dei forti. Di fronte ai nuovi sviluppi e alle sfide, l’autorità e il ruolo centrale delle Nazioni Unite possono solo essere rafforzati piuttosto che indeboliti. Gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite non sono mai obsoleti, e stanno diventando sempre più importanti. La Cina sostiene la visione di una governance globale caratterizzata da ampie consultazioni e contributi congiunti per vantaggi condivisi, e crede nel vero multilateralismo. Il nostro obiettivo è che le regole internazionali siano fatte e osservate da tutti i Paesi. Gli affari mondiali dovrebbero essere gestiti attraverso ampie consultazioni, non dettati da coloro che hanno più muscoli.

Dobbiamo abbracciare una mentalità aperta e inclusiva. Tutti i Paesi sono a bordo della stessa grande nave. Essa trasporta non solo aspirazioni per la pace, la prosperità economica e il progresso tecnologico, ma anche la diversità delle civiltà e la continuazione della specie umana. Nella storia, diverse civiltà si sono aiutate reciprocamente a prosperare attraverso le interazioni, e hanno portato grande progresso e prosperità all’umanità. Questo ci ha lasciato capitoli splendidi di rafforzamento reciproco e apprendimento reciproco tra varie civiltà. L’Iniziativa per la Civiltà Globale proposta dalla Cina mira ad aumentare la comprensione e l’amicizia tra i popoli e promuovere la tolleranza e l’apprendimento reciproco tra le civiltà. Il mondo è abbastanza grande da accogliere lo sviluppo comune e il progresso comune di tutti i Paesi. È del tutto possibile per diverse civiltà prosperare insieme e ispirarsi a vicenda attraverso l’apprendimento reciproco su un piano di parità.

Signore e signori,

Amici,

I passati 70 anni hanno dimostrato più volte che un modo efficace per i Paesi di affrontare insieme le sfide e creare un futuro migliore è migliorare l’unità, la cooperazione, la comunicazione e la comprensione. Tra tutte le forze del mondo, il Sud Globale si distingue con un forte slancio, giocando un ruolo vitale nella promozione del progresso umano. In un nuovo punto di partenza storico, il Sud Globale dovrebbe essere più aperto e più inclusivo, e unirsi per prendere l’iniziativa nella costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità.

Insieme, dovremmo essere la forza incrollabile per la pace. Dovremmo promuovere la risoluzione pacifica delle dispute internazionali e partecipare in modo costruttivo alla risoluzione politica delle questioni calde internazionali e regionali. Insieme, dovremmo essere la forza trainante principale per lo sviluppo aperto. Dovremmo riportare lo sviluppo al centro dell’agenda internazionale, rivitalizzare i partenariati globali per lo sviluppo, e approfondire la cooperazione Sud-Sud e il dialogo Nord-Sud. Insieme, dovremmo essere la squadra di costruzione della governance globale. Dovremmo partecipare attivamente alla riforma e allo sviluppo del sistema di governance globale, espandere gli interessi comuni di tutte le parti, e rendere l’architettura della governance globale più equilibrata ed efficace. Insieme, dovremmo essere gli avvocati per lo scambio tra civiltà. Dovremmo migliorare la comunicazione e il dialogo tra le civiltà, e rafforzare la condivisione di esperienze sulla governance. Dovremmo approfondire gli scambi in ambito educativo, scientifico, tecnologico e culturale, nonché le interazioni subnazionali, tra i popoli e tra i giovani.

Per sostenere meglio la cooperazione con il Sud Globale, la Cina istituirà un centro di ricerca per il Sud Globale. Fornirà 1.000 borse di studio nell’ambito del Premio di Eccellenza dei Cinque Principi di Coesistenza Pacifica e 100.000 opportunità di formazione ai Paesi del Sud Globale nei prossimi cinque anni. Lancerà anche un programma per i giovani leader del Sud Globale. La Cina continuerà a fare buon uso del Fondo Cina-ONU per la Pace e lo Sviluppo, del Fondo per lo Sviluppo Globale e la Cooperazione Sud-Sud, e del Fondo per la Cooperazione Sud-Sud per il Cambiamento Climatico, e lavorerà con le parti interessate per istituire un centro di eccellenza tripartito per l’attuazione dell’Iniziativa per lo Sviluppo Globale, al fine di facilitare la crescita nei Paesi del Sud Globale. Rinnoverà il China-IFAD South-South and Triangular Cooperation Facility, e fornirà un contributo aggiuntivo in Renminbi equivalente a 10 milioni di dollari USA per sostenere lo sviluppo agricolo del Sud Globale. La Cina è pronta a discutere accordi di libero scambio con più Paesi del Sud Globale, continuerà a sostenere l’iniziativa Aid for Trade dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, e rinnoverà il suo contributo al Programma della Cina dell’OMC. Accoglierà più Paesi del Sud Globale a unirsi all’Iniziativa per il Commercio Internazionale e la Cooperazione Economica per l’Economia Digitale e lo Sviluppo Verde. Tra oggi e il 2030, si prevede che le importazioni della Cina dai Paesi in via di sviluppo supereranno gli 8 trilioni di dollari USA.

Signore e signori,

Amici,

I Cinque Principi di Coesistenza Pacifica sono stati scritti nella Costituzione della Cina molto tempo fa. Essi sono il fondamento della politica estera indipendente di pace della Cina. Al momento, la Cina sta lavorando per costruire un grande Paese socialista moderno in tutti i sensi e raggiungere il ringiovanimento nazionale attraverso il percorso cinese verso la modernizzazione. In questo nuovo viaggio, continueremo a sostenere i Cinque Principi di Coesistenza Pacifica, lavorare con tutti i Paesi per costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità, e fornire nuovi e maggiori contributi per salvaguardare la pace mondiale e promuovere lo sviluppo comune.

La risolutezza della Cina nel rimanere sul percorso dello sviluppo pacifico non cambierà. Non seguiremo mai la strada battuta del saccheggio coloniale, né la strada sbagliata di cercare l’egemonia quando si diventa forti. Rimaniamo sulla giusta strada dello sviluppo pacifico. Tra le principali potenze del mondo, la Cina ha il miglior storico in termini di pace e sicurezza. Ha esplorato un approccio distintamente cinese per risolvere le questioni calde. Ha giocato un ruolo costruttivo nella crisi in Ucraina, nel conflitto israelo-palestinese, e nelle questioni relative alla Penisola Coreana, all’Iran, al Myanmar e all’Afghanistan. Ogni aumento della forza della Cina è un aumento delle prospettive di pace mondiale.

La risolutezza della Cina nello sviluppare amicizia e cooperazione con tutti i Paesi non cambierà. Amplieremo attivamente i partenariati globali basati sull’uguaglianza, l’apertura e la cooperazione, e ci impegneremo a espandere gli interessi condivisi con tutti i Paesi. La Cina promuoverà il coordinamento e le interazioni armoniose tra i paesi principali, e lavorerà per favorire una dinamica di grandi Paesi caratterizzata da coesistenza pacifica, stabilità complessiva e sviluppo equilibrato. Nel suo vicinato, la Cina aderirà al principio dell’amicizia, della sincerità, del beneficio reciproco e dell’inclusività, nonché alla politica di sviluppare amicizia e partenariato con i suoi vicini. Cercherà di approfondire l’amicizia, la fiducia e gli interessi comuni con i Paesi vicini. Con i Paesi in via di sviluppo, la Cina rimarrà fedele al principio della sincerità, dei risultati reali, dell’amicizia e della buona fede, e prenderà l’approccio giusto verso l’amicizia e gli interessi. Rafforzerà l’unità e la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e salvaguarderà i nostri interessi comuni. La Cina praticherà il vero multilateralismo, e parteciperà attivamente alla riforma e al miglioramento del sistema di governance globale.

La risolutezza della Cina nel promuovere lo sviluppo comune in tutto il mondo non cambierà. Lo sviluppo di alta qualità dell’economia cinese fornirà un forte impulso alla crescita economica mondiale. La modernizzazione raggiunta da 1,4 miliardi di cinesi significa l’aggiunta di un nuovo enorme mercato, più grande di tutti i Paesi sviluppati messi insieme. La Cina si aprirà sempre di più al mondo esterno. La sua porta non si chiuderà mai. Stiamo pianificando di prendere, e in alcuni casi stiamo già prendendo, misure importanti per approfondire ulteriormente la riforma a tutti i livelli e ampliare l’apertura istituzionale. Costruiremo un ambiente imprenditoriale che sia più solidamente basato sul mercato e sullo Stato di diritto e che sia conforme agli standard internazionali. “Cortile piccolo con recinzioni alte“, disaccoppiamento e separazione delle catene industriali e di approvvigionamento semplicemente vanno contro la marea della storia. Non faranno altro che danneggiare gli interessi comuni della comunità internazionale.

Signore e signori,

Amici,

Un precursore della Rivoluzione Cinese scrisse un secolo fa: “Il corso della storia non è mai liscio. È talvolta costellato di difficoltà e ostacoli. Solo uno spirito eroico può aiutare a superarli“. Oggi, il testimone storico di promuovere la pace e lo sviluppo mondiale è passato alla nostra generazione. Prendiamo il 70º anniversario dei Cinque Principi di Coesistenza Pacifica come punto di partenza, assumiamoci il peso delle missioni storiche, e andiamo avanti insieme per costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità e inaugurare un futuro ancora migliore per l’umanità.

Grazie.

