Il Venezuela denuncia piani di sabotaggio elettorale elaborati dall’ambasciata argentina

Un alto dirigente venezuelano, il presidente dell’Assemblea Nazionale e capo campagna del Comando nazionale Venezuela Nostra del candidato Nicolás Maduro, Jorge Rodriguez, ha denunciato un piano che settori della destra venezuelana stanno progettando per “gridare ai brogli” dopo il processo elettorale del 28 luglio, che includerebbe la pianificazione di atti criminali pianificati dall’ambasciata argentina in Venezuela.

Rodríguez ha accusato Magally Meda e Humberto Villalobos di essere i responsabili del piano elaborato dall’ambasciata argentina in Venezuela, “violando così le convenzioni e i precetti della diplomazia internazionale relativi al diritto di asilo, che il Venezuela rispetta senza riserve”.

Ha spiegato che il piano consiste nello schierare uomini motorizzati nei centri elettorali “dove hanno il maggior numero di elettori”, che chiamano “legionari e delta”, e nell’attaccare le truppe del Plan República per generare caos e violenza nei loro stessi centri elettorali, dove hanno la maggioranza, prima e durante le elezioni e così boicottare l’evento elettorale.

“Questi motociclisti chiederanno il riconoscimento della vittoria di alcuni ‘patarucos’, ma le vittorie sono tali quando si conquistano voto per voto”, ha affermato Rodríguez.

Rodríguez ha assicurato che Magally Meda, che ha trovato asilo nell’ambasciata argentina insieme a Humberto Villalobos, è responsabile dell’operazione, secondo “i documenti, che abbiamo in custodia”, ha assicurato.

“Questi principi internazionali vengono violati se da un’ambasciata di un altro Paese si pianificano e si realizzano atti criminali contro il Venezuela”, ha denunciato Rodríguez.

Va notato che Magally Meda fa parte della squadra di strategia politica di María Corina Machado e Humberto Villalobos è il coordinatore elettorale del partito estremista Vente Venezuela, lo stesso che negli anni passati ha firmato un accordo con l’estrema destra israeliana del Likud. Il partito del genocida primo ministro israeliano Netanyahu.

Rodríguez ha affermato che l’esecutivo potrebbe convocare i rappresentanti diplomatici del Paese e ha assicurato che fornirà agli osservatori elettorali internazionali le prove dei piani cospirativi. Ha ricordato che l’estrema destra ha ripetutamente denunciato presunti a mai provati brogli nelle ultime elezioni e per questo incita ad atti di violenza e insiste sui brogli elettorali.

Inoltre, ha assicurato che l’estrema destra sta cercando di coinvolgere i media internazionali nello sposare la tesi dei brogli. “Diranno che l’unico risultato che accetteranno è che il fascismo ha vinto le elezioni”, ha affermato.

“Il popolo venezuelano può stare tranquillo. Smantelleremo questi piani chirurgicamente, voto per voto. Il candidato Maduro l’ha già detto: al voto e in piazza, a festeggiare perché li sconfiggeremo con i voti”, ha affermato. “Stiamo costruendo la più potente macchina elettorale per ottenere la nostra immensa vittoria e per difendere i voti dei venezuelani, così come per difendere i risultati del processo elettorale del 28 luglio”, ha aggiunto.

La sconfitta dell’opposizione

Jorge Rodríguez assicura che solo i settori estremisti possono pensare che ci saranno brogli. “Perché gridano ai brogli così presto? Perché sanno già che il 28 luglio saranno sconfitti”, ha dichiarato. “Lo sanno già e ne discutono nei loro ambienti interni e inoltre questo settore dell’estremismo che non crede nelle soluzioni elettorali costituzionali pacifiche non ha mai avuto un piano che vada ben oltre quello elettorale e non vanno in giro per il Paese come il nostro candidato, Nicolás Maduro, ricevendo una fervente dimostrazione di amore”.

Non presentano proposte al popolo venezuelano, non hanno piani né slogan, “non osano comunicare i loro veri piani, come privatizzare l’istruzione e la sanità, così come dare il petrolio ai gringos, alla Exxon Mobile”.

Jorge Rodríguez ha presentato le fotografie degli atti vandalici compiuti dall’opposizione. Ha affermato che l’opposizione si dedica solo a preparare una struttura per generare violenza, sabotaggio e commettere atti criminali e barbari e ha fatto riferimento alla denuncia presentata dalla vicepresidente esecutiva, Delcy Rodríguez, sugli atti di vandalismo contro il ponte Angostura nello Stato Bolivar.

“Signora Magally Meda, quante morti sarebbe costata questa azione, signora Machado, quante morti si sarebbero verificate se il ponte fosse crollato. A loro non importa della vita delle persone e ancor meno dei settori popolari, ricordate che li hanno bruciati vivi nelle guarimbas e gli hanno tagliato la gola sui veicoli a motore. Non hanno piani o meccanismi elettorali, solo criminali pronti al sabotaggio e all’azione criminale”.

“Sembra che abbiano bisogno di vedere la gente soffrire”, ha detto Rodríguez dopo aver presentato diverse fotografie di atti di vandalismo compiuti dalle guarimbas

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-il_venezuela_denuncia_piani_di_sabotaggio_elettorale_elaborati_dallambasciata_argentina/45289_55487/#google_vignette