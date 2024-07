Il “governo del Kosovo” stanzierà circa 10 mila euro per sostenere l’attività di lobbying degli albanesi della Serbia centro-meridionale durante la loro visita in Germania questo mese.

I dettagli della visita annunciata non sono ancora noti. Ma già prima, con l’appoggio del regime di Kurti, gli albanesi di Washington, dell’ONU e di Bruxelles hanno iniziato una campagna per reclamare gli stessi diritti che avrebbero ottenuto i serbi in Kosovo se fosse stata creata la Comunità dei comuni serbi.

Nenad Vukovic, capo dell’Associazione dei lobbisti serbi, ha spiegato che gli albanesi hanno assunto lobbisti molto influenti.

La relatrice per il Kosovo e Metohija al Parlamento europeo, Viola von Cramon, ha recentemente inviato una lettera al governo serbo in cui osserva con “profonda preoccupazione” la situazione in cui si trova la minoranza albanese nei comuni di Presevo, Bujanovac e Medveja.

In precedenza Pristinaaveva stanziato 254.562 euro per dotare le scuole di Presevo, Medvej e Bujanovac di libri di testo in albanese.

Fonte

