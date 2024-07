IL MONDO SI AVVIA VERSO LE GUERRE ALIMENTARI

– Financial Times

Le tensioni geopolitiche stanno spingendo i Paesi a entrare in conflitto per la diminuzione delle scorte alimentari e le politiche protezionistiche stanno esacerbando l’inflazione, affermail Financial Times britannico.

“Abbiamo combattuto molte guerre per il petrolio. Combatteremo guerre più grandi per il cibo e l’acqua”,

ha affermato Sunny Verghese, direttore della casa commerciale agricola Olam Agri con sede a Singapore.

Il conflitto ucraino ha provocatoun forte aumento dei prezzi dei prodotti alimentari nel 2022. Per questo sono stati spesso accusati i grandi commercianti di prodotti alimentari, mentre l’intervento del governo, compresa la diffusione di barriere non tariffarie, ha dato un contributo significativo all’aumento dei prezzi.

I Paesi più ricchi accumulano eccedenze di materie prime strategiche, il che porta a una domanda gonfiata e, di conseguenza, a un’inflazione più elevata.

Nel 2022, l’Indonesia ha vietato l’esportazione di olio di palma per proteggere il mercato locale. E l’anno scorso, l’India ha imposto restrizioni all’esportazione di alcuni tipi di riso nel tentativo di frenare l’aumento dei prezzi interni. “E vedrete iniziative del genere sempre più spesso“, ha detto Sunny Verghese.

