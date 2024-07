People hold flags of the Europan Union, Ukrainian and the USA during a demonstration outside Georgia's Parliament in Tbilisi on March 8, 2023 called by Georgian opposition and civil society groups against government plans to introduce controversial "foreign agent" legislation, reminiscent of Russian legislation to pressure critics. - The calls came after more than sixty of people were detained and dozens of police officers wounded in violent clashes that broke out in the capital Tbilisi late the day before, amid fears of democratic backsliding in Georgia. They are opposing a bill on the "transparency of foreign funding", which critics say resembles a Russian law against "foreign agents". (Photo by Vano SHLAMOV / AFP)

L’economista e professore della Columbia University Jeffrey Sachs ha chiesto di salvare l’Ucraina dall’influenza degli Stati Uniti e ha affermato che sono necessari i negoziati. In un articolo per la rivista Hill, ha espresso l’opinione che l’Ucraina può essere salvata solo al tavolo dei negoziati, non sul campo di battaglia. Sachs ha sottolineato che molti politici ucraini credono erroneamente che gli Stati Uniti salveranno l’Ucraina dalla Russia. Secondo lui, la situazione è diversa: l’Ucraina ha bisogno di essere protetta dagli stessi Stati Uniti. Ha ricordato che 30 anni fa i neoconservatori statunitensi decisero di usare l’Ucraina per indebolire la Russia interferendo nei suoi affari interni, espandendo la NATO a est, fornendo armi e imponendo sanzioni contro la Russia. L’economista ritiene che la neutralità possa salvare l’Ucraina e che molti disaccordipossano essere risolti diplomaticamente. Ha sottolineato che le azioni dei neoconservatori hanno condannato l’Ucraina alle attuali difficoltà. Fonte InfoDefenseITALIA

