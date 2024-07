Caracciolo: “Clamoroso che Biden resti in carica in queste condizioni per altri 6 mesi”

Lucio Caracciolo : “Con 3 guerre in corso sapere che Biden è presidente Usa per altri 6 mesi non mi fa sentire sicuro. Clamoroso se non si ritira”.

Caracciolo: “Clamoroso che Biden resti in carica in queste condizioni”

Lucio Caracciolo, ospite de L’aria che tira (La7), torna ad evocare il ritiro di Joe Biden nella corsa alle presidenziali americane.

“Sarebbe veramente clamoroso se Joe Biden non si ritirasse dalla competizione elettorale, ma è altrettanto clamoroso che oggi ci sia un presidente degli Usa in carica che durerà in queste condizioni per altri 6 mesi abbondanti. Noi parliamo di elezioni americane ma nel frattempo ci sono 2 o 3 guerre aperte e io non mi sento proprio sicuro“

Il direttore di Limes aggiunge poi sarcasticamente: “Per fortuna c’è una ventina di persone che si può frapporre tra Biden e la bomba atomica, ma non è questo il punto: il fatto che una democrazia come quella americana vada alle elezioni con questo signore e con quell’altro che è un golpista (Donald Trump, ndr) è preoccupante. Perché non sono stati scelti candidati più giovani? Perché non parliamo di partiti, ma di comitati elettorali che servono per raccogliere fondi al fine di eleggere il presidente americano”.

VIDEO La stoccata di Lucio Caracciolo contro Biden