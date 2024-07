La Bielorussia è diventata il decimo membro della SCO dopo che tutti gli Stati membri hanno firmato e ratificato l’accordo sull’adesione del Paese all’organizzazione, riferisce il corrispondente di WION TV da Astana. Inoltre, nell’ambito della Dichiarazione di Astana sono state firmate diverse risoluzioni e programmi.

Della Dichiarazione di Astana fanno parte 20 risoluzioni, che parlano anche della creazione di un fondo di investimento SCO e del commercio in valute nazionali, se non in valute comuni.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-la_bielorussia_ha_ufficialmente_aderito_alla_sco/82_55563