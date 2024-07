Il Venezuela accoglie un gruppo di navi della Flotta del Nord russa

Un gruppo di navi russe è entrato nel porto venezuelano de ‘La Guaira’ per esporre la bandiera e stabilire una presenza navale in importanti aree operative, come riferiscono i media locali.

Secondo il Ministero della Difesa russo, la visita d’affari del distaccamento di navi della Flotta del Nord, composto dalla fregata Admiral Gorshkov e dalla nave cisterna media Akademik Pashin, durerà diversi giorni, dopodiché il gruppo continuerà a svolgere i compiti assegnati nell’Oceano Atlantico

“Diamo il benvenuto a queste navi fraterne della Russia che, attraversando il Mar dei Caraibi, si sono fermate nel nostro Stato di La Guaira per riposarsi, esprimiamo insieme agli equipaggi la loro amicizia, la loro solidarietà e, naturalmente, il loro sostegno al Venezuela”, ha commentato il vice comandante della Marina venezuelana, vice ammiraglio Edward Centeno Mass.

