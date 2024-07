Una no-fly zone sull’Ucraina occidentale utilizzando sistemi di difesa aerea dell’Europa orientale, la nuova ipotesi dei funzionari ucraini, i quali stanno facendo pressione sui paesi della NATO affinché impongano, un passo che comporterebbe un coinvolgimento diretto della NATO nella guerra contro la Russia.

“Non capisco perché la NATO non dispieghi i sistemi Patriot lungo il confine polacco”, ha dichiarato all’AFP Oleksiy Goncharenko, un parlamentare ucraino. “Dopotutto, i missili russi sono già entrati nello spazio aereo polacco e rumeno. Ciò proteggerebbe i confini di Polonia e Romania e creerebbe una zona sicura a ovest e a sud dell’Ucraina”.

Secondo questa idea, la NATO dovrebbe così proteggere l’industria ucraina e le infrastrutture energetiche nella parte occidentale del paese. Ma una no-fly zone richiederebbe alla NATO di abbattere i missili russi e potenzialmente gli aerei russi, e il suo coinvolgimento diretto della NATO renderebbe molto più probabile una guerra nucleare.

Nonostante l’enorme rischio di escalation, i sostenitori occidentali dell’Ucraina sembrano prendere in considerazione l’idea di una no-fly zone. Una fonte diplomatica europea ha riferito all’AFP che i colloqui sulla questione erano “in corso”, aggiungendo che “non è una decisione semplice”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha spinto per una no-fly zone imposta dagli USA e dalla NATO su tutta l’Ucraina nei primi giorni della guerra, ma ha ritirato la richiesta perché ha ricevuto scarso sostegno. A maggio, ha iniziato a chiedere alla NATO di abbattere i missili russi e ha minimizzato il rischio di un’escalation nucleare.

In un’intervista al New York Times, Zelensky aveva dichiarato: “Quindi la mia domanda è, qual è il problema? Perché non possiamo abbatterli? È difesa? Sì. È un attacco alla Russia? No. Stai abbattendo aerei russi e uccidendo piloti russi? No. Quindi, qual è il problema nel coinvolgere i paesi della NATO nella guerra? Non esiste un problema del genere”.

