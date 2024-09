Crisi tedesca, tumulti operai alla Volkswagen

Riunione di lavoro burrascosa alla VW-Wolfsburg. Crollo delle vendite nell’industria automobilistica. Il regolatore finanziario mette in guardia dai fallimenti bancari.

Di Arnold Schölzel – Junge Welt

Prima la stagnazione economica, poi l’inflazione e la recessione. E ora si accumulano le notizie economiche negative.

Mercoledì scorso, l’Autorità Federale per il Trasporto Automobilistico (KBA) ha riportato un crollo delle vendite nel settore automobilistico per il mese di agosto. Lo stesso giorno, l’istituto Ifo, orientato al capitale, ha visto l’umore del settore “in picchiata” e Volkswagen potrebbe essere la proverbiale punta dell’iceberg. Sempre mercoledì, il capo dell’Autorità federale di vigilanza finanziaria (Bafin), Mark Branson, ha invitato le banche tedesche a prepararsi a tempi più difficili a causa della crisi immobiliare e dei fallimenti aziendali, come riportato dall’Handelsblatt. Una profonda recessione sarebbe problematica per il settore. Lo stesso giorno, il consiglio di fabbrica della VW ha rafforzato la sua opposizione all’intenzione del Gruppo, annunciata lunedì, di chiudere anche gli stabilimenti in Germania. Una riunione di fabbrica presso lo stabilimento principale della VW a Wolfsburg con quasi 10.000 dipendenti è stata tumultuosa.

Ad agosto la domanda di veicoli elettrici è crollata rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Secondo la KBA, le auto elettriche immatricolate sono diminuite del 69% rispetto ad allora. Ciò è dovuto al fatto che molti acquisti sono stati effettuati prima della scadenza del sussidio per le auto elettriche usate in commercio, il 1° settembre 2023. Ora, però, anche tutti gli altri tipi di auto sono diminuiti: un totale del 27,8%.

Secondo l’Istituto Ifo, anche le prospettive per il settore sono poco rosee. I prossimi sei mesi si preannunciano particolarmente negativi. L’industria automobilistica tedesca sta soffrendo per la mancanza di nuovi ordini, soprattutto dall’estero. Questo si riflette anche sulla pianificazione del personale. Il governo tedesco ha risposto mercoledì in modo diligente e impotente: con effetto retroattivo dal 1° luglio, ci sarà anche una riduzione delle tasse per le e-car di lusso come auto aziendali. Questo viene venduto come parte dell’“iniziativa per la crescita”. Solo a dicembre la sovvenzione generale delle auto elettriche è stata bruscamente interrotta.

L’andirivieni di Berlino non aiuta la VW e le altre case automobilistiche a uscire dalla loro sofferenza. VW vuole convertire l’intera produzione europea in auto elettriche entro il 2033, ma non è in grado di fornire il software necessario. Al Gruppo mancano cinque miliardi di euro per gli investimenti. Mercoledì si sono tenute riunioni di lavoro a Wolfsburg e in altri stabilimenti tedeschi della VW, con i dirigenti del Gruppo che hanno presentato i loro piani nello stabilimento principale. I dirigenti sono stati fischiati al loro arrivo. La leader del consiglio di fabbrica Daniela Cavallo ha spiegato che la colpa della crisi del Gruppo non è dei dipendenti, ma del suo management. Non ci devono essere chiusure di stabilimenti e la garanzia dei posti di lavoro non deve essere toccata, ma estesa. Ha respinto i tagli ai salari concordati collettivamente: “Volkswagen sta soffrendo perché il Consiglio di Amministrazione non sta facendo il suo lavoro”. I suoi piani? “Non è solo un’accusa. È una dichiarazione di fallimento!”. Arno Antlitz, direttore finanziario della VW, ha replicato: “Ci mancano le vendite di circa 500.000 auto, le vendite di circa due stabilimenti”. La colpa non è degli errori di VW, ma della debolezza della domanda di auto nuove in Europa. VW ha ancora “un anno, forse due anni per ribaltare la situazione”.

Il Gruppo impiega circa 120.000 persone in dieci città tedesche. L’esperto di auto Ferdinand Dudenhöffer ha dichiarato alla dpa che ci sarà una chiusura di impianti in Germania: “Ma non avverrà in Bassa Sassonia