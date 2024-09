I bambini di Gaza sono le principali vittime del genocidio di Israele

La guerra israeliana contro Gaza è una guerra contro i bambini di Gaza. Questo era vero il 7 ottobre come lo è oggi.

Il 17 agosto, il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto un cessate il fuoco di sette giorni per consentire ai bambini di Gaza di essere vaccinati contro la polio. “Faccio appello a tutte le parti affinché forniscano subito assicurazioni concrete, garantendo pause umanitarie per la campagna”, ha dichiarato.

Il primo caso di questa devastante malattia è stato scoperto nella città di Deir Al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale. “È scientificamente noto che ogni 200 infezioni da virus, solo una mostrerà tutti i sintomi della poliomielite, mentre i restanti casi possono presentare sintomi lievi come un raffreddore o una leggera febbre”, ha dichiarato lo stesso giorno il ministro della Sanità palestinese Majed Abu Ramadan.

Ciò significa che il virus potrebbe essersi diffuso in tutte le zone della Striscia di Gaza. Qui l’intero sistema sanitario è stato in gran parte distrutto dai bombardamenti israeliani. Eppure, il bambino palestinese di dieci mesi che ha contratto per primo il poliovirus, come centinaia di migliaia di altri bambini nell’enclave, non era vaccinato contro la malattia.

Per evitare un disastro ancora più grave a Gaza, colpita dalla guerra, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), insieme al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF), ha dichiarato di dover vaccinare 640.000 bambini in tutta Gaza in tempi molto brevi.

Si tratta di un compito difficile, poiché la stragrande maggioranza dei palestinesi di Gaza è stipata in campi profughi non sicuri, enormi accampamenti di tende.

Questi si trovano per lo più nel centro di Gaza, senza accesso all’acqua potabile o all’elettricità. Sono circondati da oltre 330.000 tonnellate di rifiuti, che hanno ulteriormente contaminato l’acqua già non potabile. Secondo gli esperti, questa potrebbe essere la causa del poliovirus.

La sfida di salvare i bambini di Gaza è complicata dal fatto che le bombe israeliane continuano a essere sganciate su ogni parte del territorio palestinese. Sono comprese le cosiddette “zone sicure”, dichiarate dallo Stato di occupazione subito dopo l’inizio della guerra e in diverse occasioni da allora.

L’altro problema è che Gaza ha vissuto per mesi senza elettricità. Senza un sistema di stoccaggio efficiente, la maggior parte dei vaccini potrebbe diventare inutilizzabile.

Le bombe di Israele lasciano i bambini di Gaza con ferite che cambiano la vita – Cartolina [Sabaaneh:Middle East Monitor]

Tuttavia, le sofferenze dei bambini di Gaza non si limitano alla mancanza di vaccinazioni. Al 19 agosto, almeno 16.480 bambini sono stati uccisi come conseguenza diretta della guerra, oltre ad altre migliaia che risultano dispersi, presumibilmente morti, sotto le macerie delle loro case e di altre infrastrutture civili distrutte da Israele. Tra le vittime, secondo il Ministro della Sanità palestinese a Gaza, ci sono 115 neonati.

Molti bambini palestinesi sono morti di fame.

“Almeno 3.500 bambini a Gaza stanno affrontando [la stessa sorte] per mancanza di cibo e malnutrizione a causa delle restrizioni israeliane sulla consegna di cibo”, ha spiegato un portavoce del ministero. Inoltre, più di 17.000 bambini di Gaza hanno perso uno o entrambi i genitori dall’inizio della guerra, lo scorso ottobre.

Uno dei motivi principali per cui i bambini di Gaza rappresentano una fetta importante delle vittime della guerra è che le case, le scuole e i rifugi per sfollati sono stati i principali obiettivi degli incessanti bombardamenti israeliani. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite ad aprile, “più dell’80% delle scuole di Gaza [sono] state danneggiate o distrutte”. Hanno aggiunto che “può essere ragionevole chiedersi se ci sia uno sforzo intenzionale per distruggere completamente il sistema educativo palestinese, un’azione nota come ‘scolasticidio’”.

La tendenza a prendere di mira le scuole continua. Il 18 agosto, il ministro dell’Istruzione palestinese, Amjad Barham, ha dichiarato che oltre il 90% di tutte le scuole di Gaza sono state distrutte, come ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale palestinese, WAFA. Delle 309 scuole presenti nel territorio, 290 sono state distrutte a causa dei bombardamenti israeliani. Questo ha lasciato 630.000 studenti senza accesso all’istruzione.

Mentre le case e le scuole possono essere ricostruite, le preziose vite dei bambini uccisi non possono essere ripristinate. Secondo il Ministero dell’Istruzione palestinese, al 2 luglio, 8.572 studenti a Gaza e 100 nella Cisgiordania occupata erano stati uccisi dall’esercito israeliano, mentre 14.089 studenti a Gaza e 494 in Cisgiordania erano stati feriti.

Si tratta delle peggiori perdite subite dai bambini palestinesi in un periodo di tempo relativamente breve dalla Nakba, la distruzione della patria palestinese nel 1948.

E la tragedia si aggrava di giorno in giorno.

Nessun bambino, per non parlare di un’intera generazione di bambini, dovrebbe sopportare una tale sofferenza, a prescindere dalle motivazioni politiche o dal contesto. Il diritto internazionale e umanitario ha designato un “rispetto e una protezione speciali” per i bambini durante i conflitti armati, stabiliscono le banche dati di diritto internazionale umanitario della Croce Rossa.

Queste leggi possono essere applicate ai bambini palestinesi in teoria, ma certamente non in pratica.

Il tradimento dei bambini palestinesi da parte della comunità internazionale macchierà la coscienza collettiva dell’umanità per i decenni a venire. Questa è davvero una guerra ai bambini palestinesi, una guerra che deve cessare prima che un’intera generazione di bambini palestinesi venga completamente cancellata.

Fonte: Middle East Monitor, 2 settembre 2024

https://www.middleeastmonitor.com/20240902-gazas-children-are-the-principal-victims-of-israels-genocide

Traduzione di Enzo Gargano per il Centro Studi Sereno Regis