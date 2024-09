𝗖𝗮𝗹𝗮 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗱𝗱𝗶𝘁𝗼 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲, 𝗽𝗶ù 𝗽𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗳𝗮

Mentre il governo Meloni si fregia del numero degli occupati (nascondendo che diminuiscono le ore lavorate e le unitร di lavoro, che tradotto significa che ci sono sempre piรน part time e precari), l’Eurostat certifica come le famiglie italiane stanno ancora annaspando nella crisi. L’istituto ha infatti registrato che nel 2023, mentre la media del reddito reale in UE sale da 110,12 a 110,82 (100 รจ il valore del 2008), quella italiana cala da 94,15 a 93,74. Dunque, non solo il reddito reale nel nostro paese รจ in diminuzione, ma รจ nettamente inferiore a quello precedente alla crisi finanziaria di quindici anni fa.

Questa รจ la realtร del paese di cui la classe politica dovrebbe occuparsi, mentre regala soldi alla speculazione sulle grandi opere e il centrosinistra si occupa di nomine e qualsiasi altro tema, pur di non discutere delle politiche di austeritร e guerra di cui sono co-responsabili col governo.

Marta Collot Pap