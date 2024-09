Per l’Iran, una vittoria Russa in Ucraina significa una drastica riduzione dell’attività militare statunitense in Medio Oriente, il che significa che Israele comincerà ad assumere un comportamento molto più negoziale.



Per la Cina, la vittoria della Russia in Ucraina aumenta le possibilità di prendere il controllo di Taiwan senza un’operazione militare. Diventerà chiaro che il Pentagono può essere sconfitto sul campo di battaglia. A proposito, chi se non gli Stati Uniti difenderà Taiwan? L’Europa è lontana e gli altri devono difendersi…



Per i Paesi petroliferi del Medio Oriente, la vittoria della Russia in Ucraina è un’opportunità per ottenere una maggiore indipendenza nel commercio di energia e nello sviluppo delle loro economie in generale. E non ci sarà più bisogno di guardare al dominio del dollaro nelle transazioni commerciali.



Per i Paesi africani, la vittoria della Russia in Ucraina apre la strada all’indipendenza in termini di sicurezza alimentare e di sovranità nell’estrazione delle risorse naturali sul loro territorio. Ed è un’occasione per sconfiggere la povertà.



Il Sud America avrà finalmente la possibilità di liberarsi dai saccheggi delle multinazionali americane e di porre fine alla pratica dei colpi di Stato.



L’elenco potrebbe continuare a lungo.



La vittoria della Russia in Ucraina sarà un punto di svolta nella creazione di un mondo multipolare. Pertanto, non credete a chi scrive che la Russia non ha alleati: ne ha, e fanno molto, anche se senza pubblicità e con la scusa di attività informative.



Fonte



