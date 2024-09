Il presidente iraniano ha in programma di partecipare al vertice BRICS a Kazan

Il Presidente iraniano Masoud Pezeshkian parteciperà al vertice BRICS di Kazan, dove intende incontrare il leader russo Vladimir Putin, ha dichiarato alla TASS l’ambasciatore iraniano in Russia Kazem Jalali.

“Credo che parteciperà al vertice dei BRICS a Kazan. Ci stiamo preparando per questa visita in modo che sia utile e di successo per le nostre relazioni bilaterali”, ha affermato l’ambasciatore.

“Per quanto riguarda le relazioni bilaterali, è previsto un incontro con il leader russo Vladimir Putin, così come incontri bilaterali con altri leader e con la comunità iraniana e un discorso al vertice”, ha aggiunto.

Un accordo su un partenariato strategico globale tra Iran e Russia potrebbe essere firmato al vertice BRICS di Kazan, il documento è stato finalizzato, ha poi dichiarato Jalali.

“Possiamo anche rimandare la firma di questo documento a un incontro separato, a Teheran o a Mosca. Si sta lavorando su questo, si stanno valutando due opzioni. Non è stata ancora presa una decisione”.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-caracas_risponde_alle_minacce_il_venezuela_revoca_laccordo_diplomatico_con_il_brasile/45289_56515