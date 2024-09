‌

Di Hugo Dionisio per Strategic Culture Foundation

Le elezioni in Turingia e Sassonia, viste come un referendum sul governo Scholz/Baerbock e un assaggio di ciò che accadrà nel 2025, hanno confermato l’erosione del governo tedesco, dimostrando che la “maledizione di Zelensky” è viva e vegeta. Più ci si avvicina all’ex presidente dell’Ucraina e attuale dittatore in attesa, più è probabile che un governo cada. È una tendenza quasi inesorabile. Tuttavia, quasi 80 anni dopo la fine del terrore nazista, il centro neoliberista predica la paura del fascismo come suo vessillo preferito. Mentre spaventano i loro popoli con gli AFD di questa vita, sostengono il banderismo in Ucraina, Milei in Argentina e i golpisti di estrema destra in Venezuela. Ed è questo ciò che otteniamo: la lotta del centro neoliberista contro l’estrema destra non è altro che un torpore opportunistico, in cui una casta privilegiata che si considera civile non vuole essere sostituita da un’altra casta più infida. E mentre scacciano i pericoli dell’“estrema destra” eliminando coloro che potrebbero davvero combatterla, non impediscono la propria autodistruzione, come nel caso dell’esecutivo Sholz/Baerbock. Questa è anche la storia di molti altri governi associati al centro neoliberista. Ma questa suscettibilità autodistruttiva è solo il volto visibile — in Germania — di una dinamica sociale ancora più profonda che si identifica in tutta l’Unione Europea, sperimentata per tutto il XXI secolo e che è stata imposta, a mio parere, attraverso 4 processi critici di accelerazione, creati/utilizzati per produrre l’effetto politico che stiamo vedendo oggi.

